¡A almorzar en una “Osteria con Cucina”!

En la pequeña Plaza Juan Dauhajre, ubicada en la avenida Simón Bolívar casi esquina avenida Abraham Lincoln, funcionan varios locales de comida. Dos de ellos llevan años aquí establecidos. Otros desaparecen y llegan nuevos. La alta calidad de la comida es la que hace el punto y, en este caso, Il Bacareto tiene el suyo bien establecido.

Es tal su aceptación por quienes tienen buen paladar, que se recomienda reservar mesa, lo cual hacemos Laura Olivo y yo, un día laborable, tras terminar la jornada de trabajo con la revista Aldaba. Tomamos un taxi desde el Listín, porque son escasos los estacionamientos y hay que acudir al valet parking que no sé cómo se las arregla pues en la calle no se puede parquear.

De la última vez que aquí estuve, si mi memoria no me falla, han cambiado de sitio la entrada y tienen además otro salón. Está más amplio. Un mozo nos conduce hacia la mesa, en la última esquina, a la derecha, en el segundo salón. Si bien no es la mejor ubicación, nos permite conversar con mayor privacidad. Eso me gusta.

Sobre un muro está su tradicional pizarra con los platos del día escritos en tiza blanca. Mas preferimos elegir de la carta. Lo que resulta un tanto incómodo para leer es el tipo de luz que muy poco ilumina, aunque como decoración sea un detalle de ambiente con mayor intimidad.

Laura y yo comentamos sobre los platos antes de decidir cuáles pedir, según el apetito del momento. El Filete Angus con Pimienta, por RD$ 1,995.00, llama la atención, por igual el Rissotto Porcini con Trufas, cuya abundante media ración cobran a RD$ 495.00. Es obvio que ha de sobrar. En cuanto al Ñoqui ¡ojalá sea solo de papas!, lo facturan como Pasta Aglio Olio, a RD$ 480.00. Una buena ración, por cierto. Y ya que estamos en una Osteria, no puede faltar el vino. La copa de Bogle Especial la tienen a RD 650.00. Pese a estar satisfechas, pedimos postre: Tarta de manzana con helado, cada una a RD $ 650.00. Deliciosa. (El servicio de pan, acompañado de encurtidos, es cortesía de la casa).

“Osteria con cucina”

En Italia, se llamaba originalmente “osteria” a un lugar donde se servía vino, aunque a veces ofrecían comida sencilla. Como quiera, sigue siendo indicio de ambiente casero, aunque, según señalan en audioguiaroma.com, “detrás de estos nombres familiares se esconden a veces auténticos restaurantes, que utilizan el término Osteria para indicar que allí se puede degustar la cocina tradicional romana”.