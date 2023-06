"Curly", vuelve el afro

Cuidar un cabello rizado no es tarea fácil, no dejar que se encrespe o que su tamaño tome un rumbo desaconsejable no son las mejores opciones.

En los últimos años, el pelo liso se ha marcado como ideal de belleza, el cabello rizado quedó sepultado por el efecto de las planchas o alisados químicos.

En 2001, Lorraine Massey, una peluquera inglesa escribió dos libros -Curly Girl: the handbook y Curly Kids: the handbook-, que la convirtieron en un referente en el mundo del estilismo gracias a su Método Curly Girl para conseguir un rizado natural.

RIZOS SANOS Y DEFINIDOS

Se trata de una guía de cuidados específicos para el pelo rizado, desarrollada por la estilista, "para conseguir un rizo sano y definido", explica Mía Casal, experta en cabello y estilista de Montibello.

Con el fin de que el cabello rizado recupere su fuerza, brillo y definición, utiliza productos sin sulfatos, parabenos, ceras, aceites minerales, alcoholes secantes o siliconas no solubles en agua.

Los expertos aseguran que unos rizos afro son símbolo de poder. Foto cedida por MontibelloEFE

Pero, además, explica Casal, modifica la rutina de lavado y tratamiento mediante champús, acondicionadores, mascarillas con lo que logra devolver al rizo su belleza natural.

Este método busca obtener el perfecto equilibrio entre la hidratación, la nutrición y el aporte de proteínas evitando el uso de ingredientes que puedan deshidratar y desequilibrar el pelo a través de una rutina que le devuelve a su estado natural.

RUTINAS

Claves que también son útiles para personas con un cabello apagado, seco o quebradizo que, según Casal, el tratamiento Decode Zero de Montibello logra con una rutina.

"El lavado es uno de los pasos más importantes en el proceso y lo ideal es deslizar las manos hacia las puntas, a favor de la cutícula", indica, sin realizar movimientos que friccionen las fibras y a una temperatura tibia.

Tras ello, recomienda desenredar con los dedos para no deshacer el rizo y promover su propia definición. Aconseja evitar el encrespamiento con el tratamiento Hidra Power para aportar flexibilidad y elasticidad al cabello y terminar sellando con acondicionador, "apretando los rizos de puntas a raíz para favorecer su penetración".

Si con el paso de los días hay que redefinir los rizos, "lo ideal es aplicar Loop, un gel de fijación flexible, después de humedecer el pelo".

PELO Y PODER

Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, asegura que unos rizos afro son símbolo de poder. “La serie `La reina Charlotte´ es una muestra de ello. El pelo toma protagonismo y actúa como una auténtica corona, le da poder, la tiara es solo un complemento que potencia un elemento que le hace especial", advierte la estilista.

"Al salón vienen mujeres con este patrón de rizo que desde muy jóvenes se han aplicado tratamientos químicos para alisarlo porque consideraban que no era bonito. Por suerte, el cabello afro tiene cada vez más visibilidad y se reconoce su belleza e identidad", apunta.

La especialista asegura que cuanto más rizado es un cabello, más débil se vuelve. "Esto es así porque en la zona en la que se produce el giro del rizo hay menos cantidad de componentes hidrolipídicos, lo que provoca que el cabello se rompa con más facilidad y la cutícula esté más abierta, dejando el cabello más seco".

Una razón por la que recomienda que antes de poner el champú es conveniente aplicar acondicionador sobre el cabello mojado y desenredar con un cepillo de púas blandas. "Sin aclarar, aplicamos el champú. La mejor manera de proteger la fibra capilar y evitar que se dañe".

Para definir indica que lo mejor es utilizar cremas de peinado, que son una mezcla entre un acondicionador y un gel, para que el cabello esté bien lubricado. Lo más aconsejable es que contengan proteínas, para que la cutícula se vaya reforzando. “Nosotros aconsejamos mezclar Leave In Pura Hidratación CCH y Gel Proteína Extreme CCH”, señala Arias.

"Periódicamente, deberíamos aplicar tratamientos de hidratación más intensivos, porque el cabello afro suele ser bastante seco", apunta Arias, una razón por la que es mejor no aplicar el difusor directamente.