En un punto turístico: la heladería Georgetti

“¿Vienen de Estados Unidos?” pregunta la señora a mi hija Carmen cuando ella se acerca al mostrador de la heladería Georgetti, en el centro de Río Piedras.

“No, no, yo vivo aquí”, responde. La pregunta no extraña. Es que la heladería Georgetti con más de dos décadas elaborando helados artesanales se ha convertido en un punto de atracción turística.

“Es parte de Discover Puerto Rico, del Departamento de Turismo de P.R.” me explica Carmen.

Tienen 28 sabores, ¡hasta de maíz!, y entre los helados sin leche (como el que quiero) hay de limón, mango, tamarindo, parcha, fresa, guayaba, piña y acerola.

“Los clientes se ponen creativos y crean combinaciones particulares como parcha con chocolate, y limón con avellana”, decía Hilda Rodríguez, la hermana del dueño, a Nahira Montcourt en El Vocero.

La heladería, abierta los siete días de la semana, se precia de sus “helados naturales hechos directamente del fruto o extracto dependiendo del sabor”. Los pedimos en vasitos.

El mío, de fresa, se nota que es completamente natural. Aquí no hay sabor artificial. Al salir, hay a cada lado de la entrada una persona humilde.

Dicen que el señor que anda en silla de ruedas está ahí fijo. A veces lo que piden es un helado.

En esta misma acera, en la esquina, llama la atención una vieja casona restaurada, con barandillas azules hacia un lado y una hermosa barandilla labrada, de madera color caoba, contrastan con el rosado y blanco del edificio. Es la Casa de Cultura Profesora Ruth Hernández Torres. Era una profesora de francés y líder comunitaria que incentivó la compra de dicho inmueble para convertirla en centro de actividades.

Casa de CulturaCarmen V Ramos B

Dispuestas a cruzar hacia la Plaza de la Convalecencia o Plaza del Recreo, nos precede un gallo que, orondo, va y viene de uno a otro lado. ¡Está paseando!

A la vista la parte lateral de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, cuya fachada neo románica se levanta elegante, desde principios del siglo XX.

Arte en la Plaza de la ConvalecenciaCarmen V Ramos B

En ella sobresalen sus dos torres y los arcos de sus puertas. La iglesia está en la Plaza de la Convalecencia, donde a unos pasos del templo vemos un busto.

Es del Padre Eliseo Castaño, asesinado en 1995. En la tarja hay un escrito: “La violencia y la criminalidad matan el alma del pueblo puertorriqueño”.

Caminamos por la amplia plaza, poco menos que desolada. A pesar de árboles y césped que aportan el toque de la naturaleza, amén de fuentes y una atractiva y colorida obra artística posada sobre el pavimento, cuyo autor no está identificado, la plaza no me atrae como para sentarme en uno de sus bancos.

Diría que le falta alma. Quizás esa percepción cambie cuando en ella celebren actividades. La plaza está rodeada por las calles Georgetti, Arzuaga, Camelia Soto y Brumbaugh.

NOMBRE

El barrio residencial Río Piedras, del municipio de San Juan, Puerto Rico, recibe el nombre del río que lo cruza: el río Piedras.