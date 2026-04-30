Expresiones culturales que siguen vivas

Hace un tiempo leí un artículo en el cual se resaltaban algunas inquietudes con relación a la cultura. Ciertamente, expone que las pautas culturales al desaparecer no se pueden reinsertar, imponer, porque ya no tienen vigencia y el folklore o la cultura tradicional es dinámica.

Esto sucede, por ejemplo, con algunos bailes recreados como el chenche, la tumba, el sarambo, pero no con el carabiné y la mangulina que todavía se bailan en Elías Piña y otras zonas aledañas.

Traigo a colación el tema porque cada día se desvanecen más estas expresiones culturales, pero ello no quiere decir que todas hayan desaparecido.

Todavía existen

En cuanto a los juegos infantiles, debo señalar que todavía hay pueblos donde se juegan, sobre todo, en los lugares de muchas carencias.

Allí los infantes hacen carritos de javilla, trompo y juegan fufú, porque no tienen otro tipo de juego ¡mejor!

Entonces, como todavía se juega de una manera espontánea, aunque no en gran proporción, es que estoy tratando de que no se pierdan y hago lo que pueda.

Hay tiempo de conservarlos, no de rescatarlos, porque todavía están ahí. Es más, sobre este tema, he impartido talleres en Venezuela, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico con público dominicano y de éstos y otros países y los recuerdan.

Es bueno que se sepa que el ser humano es vulnerable, adopta otra cultura, pero añora la suya, y con los extranjeros aprendemos los diferentes nombres que adquieren los mismos y la forma de jugarlos, porque éstos son universales.

Cada quién con lo suyo

En cuanto a la comida tradicional, jamás iremos a Salinas, Baní, a enseñarles a los residentes de la zona cómo se hace un majarete. Lo ideal es ir para que la comunidad nos enseñe a hacerlo.

Cómo me voy yo a enseñarle a bailar congos a la gente de Mata los Indios. Sería una falta de respeto de parte mía.

El caso es que no podemos trazarles pautas a los hacedores, no hay que rescatarlos porque ellos están ahí, vigentes.

Con esto quiero decir que, en asuntos de cultura, cada sitio tiene lo suyo, y que por mínimo que sea lo que quede de sus tradiciones, la mantienen viva.