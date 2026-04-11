¿Cómo hemos llegado a tener a abril como mes de la Prevención del Abuso Infantil, de tener que proteger a nuestros niños del abuso cometido, muchas veces hasta por sus propios padres o familiares cercanos?

¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad, con nuestras instituciones, hoy? Muchos dirán: “Eso siempre ha ocurrido y no se hacía tanto alboroto”.

En el Antiguo Testamento se reprende a los abusadores de los débiles y de los oprimidos por la injusticia de los poderosos. Un padre autoritario siempre será visto por su hijo (a) como un opresor. Lo que pasa es que la psicología ha avanzado mucho en estos tiempos.

Es ahora que se estudia la conducta de los individuos y se han visto las consecuencias de la educación y de la falta de educación en los hogares y las consecuencias del abuso del autoritarismo de los padres para con los hijos, que lo que crean es rebeldía y falta de confianza en ellos mismos.

¿A qué se considera Abuso Infantil? Abuso Infantil es toda conducta de un adulto hacía un menor (hasta los 18 años) que por acción u omisión lesiona su desarrollo físico, psicológico o sexual.

Por lo tanto, es abuso la acción de golpear, insultar a un niño (a), como también es abuso no darle su medicina cuando la necesita o no cuidarlo (a) de los peligros, no vestirlo (a), ni calzarlo (a) adecuadamente.

En estos casos donde se omite la acción de protección, se llama negligencia. Entonces, viendo esta realidad, es importante que encomendemos nuestros niños y nuestras niñas al Señor para que los proteja. Amén