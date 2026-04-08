Comer en Puerto Rico: en los postres el queso es la clave

Pasar unas horas en la gigantesca Plaza Las América es parte de los atractivos para muchos turistas en San Juan, Puerto Rico.

Son más de 300 tiendas donde venden artículos de alta gama o de otras categorías. Para mí, es disfrutar del “window shopping” (mirar vitrinas), deambular por sus pasillos, tomar un café y almorzar.

Esto último es el principal objetivo que en diciembre pasado me llevó a esta plaza, con mi hija Carmen y mi nieta Mariale, que desde la casa eligió el restaurante: The Cheesecake Factory, uno de los locales de la cadena estadounidense.

Aunque tiene nombre de postre, es un restaurante en toda regla. Eso sí, se precian de tener la mayor variedad de postres con queso. Y el queso nos gusta a las tres.

No tiene entrada desde el interior del mall. Hay que salir hacia una de las fachadas. Quien no lo conoce, posiblemente lo pase por alto. Quien sabe de éste, lo encuentra con facilidad.

Es nuestro caso. Carmen y Mariale lo conocían. Tras un par de horas en la plaza, salimos a su exterior. Está justo a nuestra derecha.

En su interior, la primera perspectiva visual es un mostrador con postres variados. Se ofrecen apetitosos: con dulce de leche, caramelo, Godiva, chocolate y un etcétera, a cuál más deseable. Eso sí, todos con queso.

Los miro de reojo. Aún tenemos que almorzar. El amplio espacio de The Cheesecake Factory tiene unas cuantas divisiones. Las mesas individuales en áreas tipo cabina están ocupadas. El camarero nos conduce hacia la otra zona.

Elegimos una mesa en una esquina alejada. Nos trae el menú. Mientras lo leemos, llega con un cesto de panes variados. El pan negro que pruebo está ¡buenísimo! Al ordenar, Carmen no duda: “Crispy crab bites”. (Croquetas de cangrejo fritos y crujientes servidas con salsa de mostaza).

Croquetas de cangrejoMariale Ramos R

Yo me voy al pollo por los ingredientes que lleva: “Sesame ginger chicken”. (Pechuga de pollo sésamo (ajonjolí), jengibre, glaseada con soya, servida con quinoa, guisantes, espárragos, setas, cebolla y ajo). Desde el primer bocado le doy el visto bueno.

Pollo con sésamo y jengibreMariale Ramos R

Mariale busca el apartado de SkinnyLicious. Son porciones más reducidas y con menos calorías que el menú regular. Ordena Sandwich with Sriracha Mayo. Es una crocante Pechuga de pollo frito, con lechuga, pickles y cebolla sobre un “bun” (pan de hamburguesa) tostado, con ensalada verde aparte.

Crispy Chicken SsandwichMariale Ramos R

En cuanto al postre, todos me apetecen. Me decanto por el Cheesecake Original, con fresas glaseadas y crema. Lo comparto con Carmen. ¡Delicioso!

Historia

El primer restaurante Cheesecake Factory abrió en 1978 en Beverly Hills, California, Estados Unidos. Vendía 10 variedades de tartas de queso en un menú de una sola página, dice Wikipedia.

Hoy tiene locales en numerosos países: Dubai, China, Arabia Saudita, México …, aunque no en Santo Domingo.