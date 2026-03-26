Amor por los animales: más de 700 personas estudian Medicina Veterinaria en el país

“En los últimos años la carrera ha experimentado un aumento exponencial en la matriculación. Hace 10 años podemos hablar de grupos que no superaban los 10 - 15 estudiantes por cuatrimestre. Actualmente, tenemos grupos tan grandes como 60-75 nuevos ingresos”, explica Johanna Victoria Alvarez Pineda.

La cita de la actual directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), refleja una realidad que ha venido cambiando en esta carrera en el país, la cual ha pasado de estar en las sombras a despertar el interés de al menos 792 estudiantes concentrados en la mencionada alta casa de estudios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Campus “Engombe”, Santo Domingo Oeste.

La UNPHU tiene unos 392 estudiantes activos y Alvarez Pineda revela que la demanda laboral actual es mayor al egreso. Esto podría deberse a los retos que enfrenta esta carrera en donde, según la directora, los médicos veterinarios se enfrentan a jornadas laborales extendidas y exigentes.

Johanna Victoria Alvarez PinedaIStock

“La remuneración es baja en comparación con otras profesiones, sin mencionar que el reconocimiento social, a pesar de ser médicos, no es igual que el de nuestros pares dedicados a la medicina de humana”, sostiene la también médico veterinario.

Para Julio Borbón, decano de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV-UASD) el reto de esta carrera se centra en “modernizarse tecnológicamente y humanizarse éticamente por la velocidad con que avanza la tecnología, implicando el uso de la Inteligencia Artificial, en una carrera auténticamente práctica en la cual el futuro profesional debe estar en contacto permanente con el ecosistema que incluye los animales domésticos o de producción”.

Con 400 estudiantes matriculados en la carrera de Veterinaria en la UASD, Borbón afirma que actualmente la Escuela se encuentra en fase de aprobación de su nuevo pensum, el cual incluye asignaturas con contenidos esenciales para el médico veterinario de hoy día, donde se busca formar profesionales que tengan excelente ética profesional, empatía, capacidad de resolución de problemas y las habilidades técnicas y actuales para llegar a un diagnóstico y tratamiento preciso.

Julio Borbón, decano de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV-UASD)Fuente externa

“En la última década, el aumento sostenido en la matrícula de la carrera de Medicina Veterinaria (VET) refleja un cambio cultural profundo. La sociedad ha desarrollado una sensibilidad mucho mayor hacia la vida animal, impulsada por la convivencia cotidiana con mascotas, el acceso a información sobre bienestar animal y la creciente percepción de que los animales son parte integral de la familia”, manifiesta el decano.

Agrega que este cambio de mentalidad ha despertado vocaciones nuevas: jóvenes que desean formarse para garantizar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los animales que acompañan a las personas en sus hogares.

Oportunidades laborales

Las mayores oportunidades laborales se concentran en el sector público y en las zonas ruralesIStock

De acuerdo con las informaciones del decano Julio Borbón, la principal fuente laboral del sector público para esta carrera reside en la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura (DIGEGA-MARD). En adición, las empresas del sector privado vinculadas a la producción y sanidad pecuaria (aves, bovinos, caprinos, porcinos, ovinos).

Igualmente, en las entidades directamente vinculadas a la investigación científicas, principalmente el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias (IDIAF).

“Además, ha ido en incremento el establecimiento de proyectos propios como el desarrollo de clínicas veterinarias, ante el auge creciente de cuidado de mascotas (principalmente perros y gatos)”, dice Borbón.

Sin embargo, aclara que las mayores oportunidades laborales se concentran en el sector público y en las zonas rurales del país, donde la demanda de servicios veterinarios es constante y estratégica para la salud animal y la producción.

No obstante, dice que el sector privado suele ofrecer mejores niveles de remuneración y condiciones más competitivas, lo que lleva a muchos egresados a inclinarse por esta última opción al momento de insertarse en el mercado laboral.

“En el Estado hay también un amplio campo laboral: regulación y registro de productos de origen animal, regulación de establecimientos veterinarios, programas de prevención y control de enfermedades, cuarentena, vigilancia de puertos y aeropuertos. Podemos trabajar además en laboratorio, procesando muestras y realizando investigaciones”, agrega Alvarez Pineda.

Asimismo, la profesional asevera que también hay veterinarios encargados de preservar la salud de los animales silvestres, y de mantener la salud y bienestar de los animales bajo cuidado en parques zoológicos y de conservación.

La carrera de veterinaria dura en promedio cinco años, incluyendo la tesis de grado. En el caso de la UASD la formación práctica se realiza principalmente en el Hospital Docente Clínico Veterinario (HDCV) de la Facultad; complementado con los laboratorios de Anatomía Veterinaria, de Biología Molecular, de Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas, de Fisiología y Farmacología Veterinaria, entre otras. Además de realizar labores de prácticas en la Estación Experimental Agropecuaria “Sierra Prieta”.

En la UNPHU en el ámbito de animales de compañía, la universidad cuenta con su propia clínica veterinaria, equipada para realizar la mayor parte de los procedimientos clínicos, quirúrgicos y diagnósticos.

En esta clínica los estudiantes de último año realizan sus prácticas. En el área de grandes animales los estudiantes tienen prácticas supervisadas en campo, visitando fincas y explotaciones pecuarias.

¿Qué papel juegan los veterinarios?

“Los Médicos Veterinarios desempeñan un rol primordial en la salud pública porque actúan en la frontera donde se encuentran los animales, las personas y el ambiente. Su trabajo en vigilancia epidemiológica, control de zoonosis (enfermedad infecciosa transmitida por los animales), inocuidad alimentaria y bioseguridad permite anticipar brotes, reducir riesgos sanitarios y proteger a la población de enfermedades que pueden transmitirse desde animales domésticos, silvestres o de producción”, explica Julio Borbón.