Romagle Bastidas: “Cuando una mujer sana, perdona y cree en Dios ya venció”

Romagle Bastidas Valladares ha logrado transformar el dolor en propósito. Su historia de éxito no la logró de la noche a la mañana ni contándoles pétalos a una flor.

Esta mujer nacida en un pueblito llamado Barinitas, estado Barinas, Venezuela tiene una historia de movimiento, adaptación y valentía.

“Viví casi siete años en Cuba, una etapa que marcó profundamente mi carácter y disciplina. También viví en Canadá. Fui llevada con la promesa de estudiar, respaldada por una familia de alto poder económico y reconocimiento social. Lo que parecía una gran oportunidad se convirtió en una prueba inesperada: fui engañada y me tocó trabajar como mujer de limpieza”. Fue una etapa dura, lejos de su familia y de sus expectativas.

Los quehaceres del hogar cansaban su cuerpo, pero no su mente. En ella abundaban los anhelos de convertirse en una profesional y una persona de éxito. “Allí comprendí algo que cambió mi vida: ningún trabajo deshonra cuando se hace con dignidad, y el valor de una mujer no depende del escenario en el que la coloquen, sino de la determinación con la que decide levantarse”. Con fuerza lo deja saber a quien todos conocen como Tita Nature.

“Limpié casas, sí, pero nunca permití que nadie limpiara mis sueños. No elegí todos los caminos que me tocó recorrer, pero sí elegí crecer en cada uno de ellos”. Hoy vive en República Dominicana, un país que define como bendecido por Dios. “Me abrió las puertas cuando más lo necesitaba. Aquí encontré estabilidad, propósito y la oportunidad de construir la mujer y empresaria que hoy soy”. Es agradecida.

Luces y sombras

Romagle BastidasFuente externa

Antes de referirse a los obstáculos que, claro, como todo ser humano, la hacían pensar en tirar la toalla, Tita, prefirió poner de manifiesto su parecer con respecto a la existencia. “La vida es hermosa, incluso después de la tormenta. Y cuando una mujer sana, perdona y cree en Dios, no hay oscuridad que pueda detener su luz”. Hace énfasis en que, aunque no eligió todos los caminos recorridos, sí escogió crecer en cada uno de ellos.

Entre las barreras más fuertes que ha enfrentado, no obvia citar el momento en que migró, así como las veces que ha tenido que comenzar desde cero, enfrentar pérdidas familiares, traiciones, depresión y soledad.

“Viví abuso, dolor y pérdidas muy grandes”. Lo peor que ha vivido es la partida de su padre y de su hija. Hubo momentos de depresión, de silencio y de lucha interna. También hubo ocasiones en las que pensó en rendirse.

“Cada obstáculo me rompió, pero también me reconstruyó”. Hoy tiene un trípode que la mantiene siempre de pie: “Nada fue en vano”, “todo me moldeó” y “todo me fortaleció”. Esto se lo debe a que viene de una familia de valores firmes, con una raíz sencilla, pero que le ha legado la herencia más grande que ha recibido: la fortaleza.

La vida ha sido la mejor universidad para Tita

Esta empresaria fundó Tita Nature, la primera línea capilar ayurvédica en República DominicanaFuente externa

“Soy empresaria y fundadora de Tita Nature, la primera línea capilar ayurvédica en República Dominicana, una marca creada desde la ciencia, la experiencia y la fe”. De esta manera definió lo que es hoy la mujer que, pese a batallar en la vida desde niña, no se ha dado por vencida.

Con un gran orgullo se refiere a cómo ha acogido este país como suyo. “Yo represento en República Dominicana a una empresa muy reconocida de Estados Unidos, dedicada a la comercialización de alimentos congelados en grandes volúmenes por contenedores”. Ese trabajo lo realiza desde sus conocimientos en el área de negocios internacionales.

No es para menos, Romagle Bastidas Valladares ha realizado múltiples seminarios, cursos y talleres especializados en exportación e importación de alimentos, fortaleciendo su preparación en el ámbito comercial y logístico. Esto además de que posee una gran preparación académica. Es licenciada en Educación; técnica en Aduanas, y capacitada en Tricología Cosmética.

Es consciente de que no sólo lo aprendido en las academias y universidades, es suficiente. “Mi mayor formación, nada más no estuvo en las aulas. La vida fue mi universidad más exigente. Cada pérdida, cada migración, cada caída y cada nuevo comienzo me formó tanto como cualquier certificado”. Cada situación la ha convertido en la mujer que hoy día es: Resiliente, preparada y determinada.

Marcas en su historia

Su fe en Dios y su convicción le recuerdan que siempre debe ser más grande que la circunstancia.Fuente externa

La hija de Rafael Augusto Bastidas Valladares (QEPD) y de Ivonne Orquídea Valladares, desde niña enfrentó situaciones que marcaron profundamente su historia.

“Hubo momentos en los que el cansancio emocional parecía más fuerte que mis sueños, pero entendí que rendirme era permitir que las circunstancias definieran mi destino, y decidí que mi destino lo escribiría yo, con disciplina, determinación y la ayuda de Dios”. Sentía que por dentro había una voz más fuerte que el miedo.

No pierde tiempo en decir de dónde venía esa voz. “Mi fe en Dios y mi convicción me recordaron que debía ser más grande que la circunstancia. Decidí no permitir que el dolor tuviera la última palabra”. Esta fortaleza ha sido la protagonista de la hermana de Franny Barrios, María Gabriela Valladares, Jesús Emmanuel Bastidas y Ronald Augusto Bastidas.

La nieta de Rafaelito Bastidas, Celina Rosa Serrano, y de Aura Bastidas está convencida de que una mujer puede caer, romperse y aun así levantarse con más dignidad. “Pudieron herirme, subestimarme o intentar apagarme…, pero mis sueños nunca tocaron el suelo. No soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí ser después de lo que me hicieron”.

¿Con qué sueñas?

No es pretenciosa. Es una mujer que lucha para ver los frutos del esfuerzo de su trabajo y de su superación. A la pregunta responde: “Mi sueño es ver a Tita Nature posicionada en los principales supermercados del país y expandirse internacionalmente”.

No sólo quiere construir una marca. “Quiero ser testimonio de que una mujer puede renacer”. Así concluye la entrevista quien siempre se ha empeñado en sanar su niña interior, perdonar, reconstruirse y transformar el sufrimiento en propósito.

Consejo

Más que una frase para quienes se dejan vencer, Tita ofrece cinco conceptos básicos para triunfar por encima de cualquier barrera:

• Ora

• Llora si es necesario

• Busca ayuda profesional

• Reconstrúyete

• Pero no te rindas