Hoy, sábado 21, es el primer sábado después del Miércoles de Ceniza, y es comienzo de la Santa Cuaresma de este año 2026. Y el profeta Isaías vuelve a tratar el tema de las bienaventuranzas.

Y en el Evangelio según san Lucas vemos de nuevo el ¡Sígueme! de Jesús cuando miró a Levi, luego al que llamó Mateo. Jesús le dice: "Sígueme", y Levi quien era reclutador de los impuestos para los romanos, deja todo y lo sigue.

Siempre me ha llamado la atención saber cuál sería la mirada de Jesús al llamarlo cuando él simplemente deja todo sin dudar y lo sigue.

Y dice: "No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores". Qué hermosas palabras las del Maestro. Y agrega: "No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos".

Y lo que desea el Señor es que todos ellos se conviertan.

Ya comienza el primer domingo de Cuaresma y cada día de este tiempo le pido al Señor que me permita poder aprovechar este tiempo de gracia para ser mejor cada día, tanto por mí como hacia los demás, incluso dentro de mi propia familia. Gracias, Señor, por amarme sin condición alguna y solo esperas de mí que te corresponda y pueda cumplir siempre tu Santa Voluntad. Amén