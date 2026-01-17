Brayelina: la trilliza que lleva dos años de lucha contra el cáncer y que necesita de tu solidaridad

Con 25 años de edad, Brayelina Peña de la Rosa enfrenta una dura batalla contra la leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que le fue diagnosticada hace dos años y que ha transformado por completo su vida y la de su familia.

Brayelina es trilliza. Nacida el 6 de junio del año 2000, reside junto a su madre, Severina de la Rosa, quien es sargento en el Ejército de República Dominicana, y sus dos hermanos, en el municipio de Pedro Brand, Santo Domingo.

Es contadora de profesión y, aun en medio de su proceso médico, logró culminar su monográfico y graduarse. Actualmente se encuentra de licencia médica de la entidad bancaria donde labora.

Según explicó su pareja, Víctor Guzmán, quien ha acompañado de cerca todo el proceso, el diagnóstico llegó tras lo que parecía una simple gripe. Sin embargo, análisis médicos revelaron anomalías en sus glóbulos blancos, rojos y plaquetas, además de una neumonía avanzada, lo que llevó a su internamiento y posteriores estudios que confirmaron la enfermedad.

"Cuando vemos la palabra cáncer, es un sinónimo robusto de muerte; es como que tú recibas esa noticia y tú digas, bueno, por más positivo que seas, hay probabilidades de que pueda ganar la lucha, como puede ser que no la gane. Entonces todo eso deja miedos bien fuertes que te hacen pensar muchas cosas y tú pensar cómo el mundo se te derrumbó", expresó Víctor.

Desde que Brayelina comenzó su proceso, ha recibido 92 quimioterapias, ha sufrido dos recaídas y ha sido sometida a múltiples procedimientos, entre ellos punciones lumbares y aspirados de médula ósea.

"Ha sido una carga muy difícil en todos los sentidos: físico, psicológico y económico, pero se ha salido a camino gracias a papá Dios y el apoyo que le hemos dado", continuó Víctor.

La joven ha perdido su cabello en tres ocasiones como consecuencia de los tratamientos. Aunque el impacto emocional ha sido fuerte, ha decidido no usar pelucas y optar por pañuelos, como una forma de mantenerse fiel a sí misma y evitar miradas de compasión.

"Ella optó por usar pañuelo, ya que ella dice que no le gusta llevar nada que no sea de su cuerpo", expresó Víctor.

Actualmente, los médicos han determinado que Brayelina necesita un tratamiento especializado proveniente de Estados Unidos, conocido como Blincyta o Blinatumomab, un medicamento que debe administrarse durante 28 días de forma continua.

Este fármaco es esencial para lograr que la paciente quede libre de la enfermedad y así poder proceder inmediatamente a un trasplante de médula ósea.

La esperanza es que su hermana, quien es trilliza y 100 % compatible, pueda ser la donante. No obstante, el tratamiento debió realizarse hace al menos tres meses, pero no ha sido posible debido a su alto costo y a que no está cubierto por el seguro estatal ni incluido en los programas de alto costo.

Sistema de salud pública.

A pesar de contar con seguro médico, la familia ha tenido que asumir grandes gastos. De manera aproximada, aseguran haber invertido más de tres millones de pesos dominicanos solo en diferencias de seguro durante estos dos años. En uno de los internamientos más recientes, que duró 35 días, la factura ascendió a más de 875 mil pesos, de los cuales debieron pagar una parte significativa de su bolsillo.

Con el propósito de poder contar su historia, su lucha y cómo ha salido Brayelina adelante a pesar de sus recaídas, la familia también tiene como prioridad gestionar el medicamento que ella necesita para poder estar libre de esa enfermedad y ser trasplantada.

"Necesitamos ese medicamento para que ella pueda recuperar su vida", expresó el novio de Brayelina.