La Epifania del Señor

Epifanía (del griego significa “manifestación”) se refiere a una revelación divina o aparición, pero comúnmente se asocia con la festividad cristiana del seis de enero que conmemora la manifestación de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos marcando el fin de la Navidad y la universalidad de la salvación, una idea que también se aplica a revelaciones en otras culturas.

La Iglesia católica celebra tres Epifanías de Jesús, ante los Santos Reyes, su bautismo en el Jordán, y el Milagro en las Bodas de Cana. El seis de enero (día de Reyes), simboliza el que Cristo es para todos los pueblos.

La visita de los Reyes Magos muestra que Jesús es el Salvador para toda la humanidad.

Gracias, Señor, por haberte revelado también a nosotros en este día de Gracia para todos. Ojalá podamos transmitir también a todas nuestras familias, lo que verdaderamente significa esta manifestación y no solamente la entrega de los regalos a nuestros hijos. Amén. ¡Aleluya, ya está aquí nuestro Salvador, el Mesías, el Señor!