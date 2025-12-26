¿Eyacular con más frecuencia reduce el riesgo de cáncer de próstata? Lo que dice la evidencia

En los últimos años, ha circulado una idea llamativa: que una mayor frecuencia de eyaculación podría asociarse con menor riesgo de cáncer de próstata. ¿Es cierto?

La respuesta honesta es: hay estudios grandes y revisiones que sugieren una asociación protectora modesta, pero no es una prueba definitiva de causa–efecto. Aun así, los hallazgos son lo suficientemente consistentes como para explicarlos con claridad y sin sensacionalismo.

Qué han encontrado los estudios más conocidos

1) Estudios prospectivos grandes (seguimiento por años)

Este tipo de estudio es valioso porque registra la exposición (frecuencia de eyaculación) y luego observa quién desarrolla cáncer con el tiempo.

• Un estudio clásico en JAMA (2004) analizó la frecuencia de eyaculación y halló que, en el grupo con mayor frecuencia, se observaba menor riesgo en comparación con categorías bajas.

• Posteriormente, un trabajo más amplio y actualizado publicado en European Urology (2016) reportó que los hombres con mayor frecuencia eyaculatoria (por ejemplo, categorías altas como 21 o más al mes) tuvieron menor probabilidad de ser diagnosticados con cáncer de próstata, especialmente con enfermedad de bajo riesgo.

Estos estudios no dicen “eyacular previene”, sino: “en esta población, quienes reportaban más eyaculaciones tenían menos diagnósticos posteriormente”.

Qué dicen los metaanálisis y revisiones.

Cuando existen varios estudios, los investigadores hacen metaanálisis (combinan resultados) para tener una visión global.

• Un metaanálisis con enfoque dosis–respuesta en The Journal of Sexual Medicine (2018) reportó que la eyaculación moderadamente frecuente se asociaba con menor riesgo de cáncer de próstata en el conjunto de estudios incluidos.

• Más recientemente, un metaanálisis actualizado (2025) revisó conductas sexuales y riesgo de cáncer de próstata y concluyó que la mayoría de comportamientos sexuales no muestran asociaciones claras, pero que una mayor frecuencia de eyaculación podría tener un efecto protector (de magnitud modesta) en el total de la evidencia.

Importante: por qué esto NO es una “receta” para evitar el cáncer

Incluso con hallazgos consistentes, hay límites:

• No prueba causalidad: puede existir “confusión” por otros factores. Por ejemplo, hombres más sanos, con mejor estilo de vida, mejor acceso a salud o más control médico podrían reportar más actividad sexual/eyaculatoria y además tener menor riesgo por otras razones.

Por eso, instituciones clínicas serias suelen decirlo así: “hay estudios que sugieren una leve reducción del riesgo, pero no hay evidencia concluyente”. La Clínica Mayo lo resume en esa línea de prudencia. ￼

¿Cuál podría ser la explicación biológica?

Existen hipótesis (no confirmadas al 100%) sobre por qué podría ocurrir:

• “Lavado” prostático: la eyaculación podría ayudar a eliminar secreciones y disminuir la exposición a sustancias potencialmente irritantes/carcinogénicas en el líquido prostático.

• Inflamación y congestión: menor estasis/“congestión” podría relacionarse con menor inflamación crónica (la inflamación prostática se investiga como un posible factor asociado).

Ojo: son teorías plausibles, pero no equivalen a demostración.

Mensaje final (claro y responsable)

• La mejor lectura de la evidencia actual es: una mayor frecuencia de eyaculación se asocia en varios estudios con un riesgo ligeramente menor de diagnóstico de cáncer de próstata, especialmente de bajo riesgo.

• Sin embargo, no es una garantía, no reemplaza el chequeo urológico, y no hay consenso absoluto en que sea una estrategia preventiva causal.

Ante la duda visite su Urologo

Dr. Pablo Mateo www.drpablomateo.com