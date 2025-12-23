Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Eleva la experiencia gastronómica en la Navidad con canastas personalizadas

Panettones artesanales, aceites de oliva galardonados, turrones, jamones ibéricos, canastas personalizadas y una selección exclusiva para celebrar con sabor y tradición

Cada cliente diseña su propuesta con total libertadFuente externa

Santo Domingo, RD

La Navidad es una de las épocas más esperada en el año, la algarabía, reuniones familiares y reencuentros son solo algunos de los momentos que marcan este periodo de alegría y tradición.

Otra cosa que también acompaña la Navidad son los regalos, es en este sentido que la cadena de tiendas gastronómicas The Butcher Shop lanzó su propuesta navideña 2025: una curaduría que combina calidad, tradición y exclusividad, invitando a celebrar la temporada con productos excepcionales y detalles pensados para compartir alrededor de la mesa.

Este año, su oferta destaca las canastas personalizadas y una colección de artículos gourmet que convierten cada regalo en una experiencia significativa.

Asimismo, la cadena permite personalizar una canasta que puede elaborarse a partir de una selección de quesos, charcutería, panettones, turrones, dulces, conservas, aceites, vinos, embutidos y otras delicatesses disponibles en tienda.

 Cada cliente diseña su propuesta con total libertad, acompañado por el equipo experto de la marca, logrando obsequios auténticos y hechos a la medida.

Uno de los protagonistas de la temporada es la línea de aceites de oliva Castillo de Canena, reconocida internacionalmente por sus AOVES de excelencia. También sobresalen los panettones y pandoros artesanales, elaborados por casas tradicionales que mantienen recetas transmitidas por generaciones y procesos de fermentación lenta. Cada pieza está envuelta a mano, combinando herencia, sabor y una presentación que evoca la magia navideña.

Para quienes prefieren un toque más ceremonial, la marca presenta su set de jamón ibérico, que incluye la pieza, cuchillo, guía de montaje y jamonera, permitiendo recrear en casa uno de los rituales más emblemáticos de la cocina europea.

Entre los productos estelares se encuentran los prestigiosos quesos Vega Sotuelamos, procedentes de la región Manchega y reconocidos por su autenticidad y calidad. Sus variedades elevan, pastas, vinos y preparaciones gourmet.

