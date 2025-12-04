Consulado Dominicano en Marsella promueve gastronomía e inversión en “Sabores del Mundo 2025”

Bajo el liderazgo de la cónsul general Ana Emilia Báez, el Consulado Dominicano en Marsella tuvo una participación destacada en la feria Sabores del Mundo 2025 “Saveurs du Monde 2025”, un encuentro que reunió a 32 cuerpos consulares en el World Trade Center Marseille Provence.

Ritmo, cultura e inversión se fusionaron en este importante escenario internacional, donde la representación dominicana captó la atención del público y reforzó la proyección del país en la región sur de Francia.

“La feria nos permitió presentar al mundo lo mejor de nuestro país: nuestra cultura, turismo, arte y música. Además, fortalecimos el posicionamiento turístico y comercial de la República Dominicana mediante reuniones con empresarios con quienes intercambiamos experiencias y oportunidades de inversión”, expresó Ana Emilia Báez Santana, cónsul general de la República Dominicana en Marsella, República Francesa.

Exhibición artística del folclore dominicano

El evento contó con la participación artística del Ballet Dominicano en Europa, dirigido por el gestor cultural Héctor Farías, quienes llevaron al escenario una muestra vibrante del folclore dominicano.

Experiencia gastronómica y cultural para los asistentes

Los asistentes disfrutaron de una experiencia auténtica de la República Dominicana, con platos típicos, música, tabaco y Ron Barceló. Con más de 900 participantes, esta edición consolidó su posición como un evento imprescindible para quienes buscan sabores genuinos y encuentros interculturales.

Cada pabellón ofreció una vivencia sensorial única que permitió al público degustar gastronomías tradicionales, interactuar con delegaciones y descubrir costumbres de diversas regiones del mundo.

Al evento también asistieron los vicecónsules José Ozoria, Prósculo De los Santos, Francisca Guzmán y Francis Gracía; los auxiliares administrativos Madeline Báez y Manuel Reyes; así como Sol Valera, encargada de Relaciones Públicas.

Fortalecimiento de la diplomacia pública y económica

Para el Consulado, este evento constituye una plataforma clave de diplomacia pública y económica, que fortalece la presencia institucional de la República Dominicana en el sur de Francia, fomenta vínculos con la comunidad internacional y promueve sectores estratégicos como el turismo, la gastronomía, la cultura y las inversiones.