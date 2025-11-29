Nuestra Señora de Regla continúa cohesionando a Baní

Poco después de iniciada la procesión, Nuestra Señora de Regla recibió los honores frente al cuerpo de bomberos, y mientras sonaban las sirenas y los concurrentes se hacían sentir con sucesivos aplausos, un rayo de sol descendió directamente sobre la Madre y se fundió con ella.

Un saludo celestial que reafirma su condición de patrona de Baní, su fundadora espiritual; la modesta ermita donde inició su veneración en el mismo lugar donde hoy se yergue la Catedral, tenía 81 años cuando los moradores fundaron la ciudad el 3 de marzo de 1764.

La fe en esta advocación mariana se ha mantenido por más de tres siglos y cada año los banilejos residentes y los que no acuden a este recorrido en el que pueblo y Madre se dan un abrazo. Cada uno lleva en su corazón un encargo o un agradecimiento por el milagro recibido, sin contar con que la caminata te da los regalos del gozo, la serenidad y la paz.

Es una tradición que persiste y que se renueva, donde la Virgen siempre ataviada con sus mejores galas sigue viendo con bondad y asombro la transformación de una comarca que ha crecido bajo su tutela.