Comer en Cartagena, Colombia, un rico y original postre: “Cheesecake de caramelo salado”

Hay en Cartagena, Colombia, un restaurante que se considera “romántico”. No por lo que a decoración se refiera, sino por la ubicación. Cuando empieza a caer la tarde y desaparece el sol en lontananza, el entorno se transforma en una especie de lienzo mágico.

Es que ubicado en la zona conocida como Getsemaní, tiene a su lado las aguas relajantes de la Bahía de las Ánimas y, en la otra orilla, edificios históricos de la ciudad que en la noche se convierten en iluminadas siluetas. Hablo de Marea, el restaurante al que mi nieta Mariale hubiera querido llevarme junto a mi hijo Alexis, a la hora de cenar.

El restaurante Marea está ubicado en el Centro de ConvencionesMariale Ramos R

Pero como yo apenas ceno, prefiero el almuerzo. Hecha la reservación, llegamos un mediodía cuando el calor aprieta. Descubrimos que la entrada no está junto a la acera, sino que hay que caminar varios metros sobre el suelo adoquinado, a cielo descubierto, hasta el local ubicado en el Centro de Convenciones.

“¿Quieres sentarte en la terraza?” Está techada y cuenta con numerosos abanicos. Aun así, la temperatura es alta y el resol apabulla. Para sentirme a gusto prefiero aire acondicionado. Además, en el interior del local, decorado con plantas en altos tarros, las láminas transparentes que forman sus muros permiten admirar el exterior.

El restaurante alardea de buenos pescados, pero ofrece asimismo entradas y platos fuertes de diversos y apetecibles ingredientes. Mariale y Alexis deciden compartir entrada y plato fuerte. Buena decisión. Les encanta la Cazuela de Chicharrón, inspirado en el Gran Caribe Colombiano.

Cazuela de chicharrón con pataconesMariale Ramos R

El crujiente chicharrón viene con bollo de maíz mezclado con queso y suero costeño y patacones (fritos verdes). Atrapa su interés la Pesca del Día. “¿Cuál es el pescado de hoy?” “Sierra” responde la camarera. Viene acompañado de puré de bollo de mazorca, suero costeño, queso costeño, vegetales asados, mix de maíz y salsa con aroma de trufa.

Pesca del día con puré de bollo de mazorcaMariale Ramos R

Yo, por mi parte, ordeno Lomo en la opción de Risotto de Hongos, en vez del que trae chorizo español y bisqué de langostino. ¡Excelente! De final, Mariale quiere café. Lo que no esperaba es que viniera con una famosa galleta de queso: la Chepacorina.

Lomo con risotto de hongosMariale Ramos R

De colofón, es poco menos que obligado, para mí, comer postre. Despierta mi curiosidad (por eso de salado) “Cheesecake de caramelo salado”. Es el clásico “cheesecake”, pero con salsa de caramelo, sal marina y tierra de galletas y nueces. ¿El resultado? Un delicioso sabor, al que agregan un detalle: escrito en el plato dice “Gracias por tu visita”. Lindo final de un estupendo almuerzo.