Un film sobre la violencia para sensibilizar a la sociedad

“Un salto al vacío”, que presentada en inglés como “A Leap into the Void” ganó este año tres premios en el 14th Global Nonviolent Film Festival 2025, está disponible de manera gratuita hasta el 30 de este mes. Según informa la Fundación TimeArt, sólo tienes que entrar a https://sorts.on/gpu.

Si tienes alguna duda, escribe a info@timeart.org.do, o llama a 809-796-3070. Esta presentación sin costo tiene lugar con motivo de celebrarse hoy 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Galardones a film de República Dominicana

En el Global Nonviolent Film Festival, donde se “refuerza la idea de que todos juegan un rol en promover paz y comprensión”, “Leap into the Void” recibió tres galardones en el renglón de “Short Docudrama”. A saber, Mejor guion: Mary Frances Attías y Eudys Cordero; Mejor actriz: May Taveras; Mejor edición: Adrián Alberto Santana y Adrián Díaz.

(La escritora y artista visual Mary Frances Attías es la directora de la Fundación TimeArt. El film presentado es una historia basada en hechos reales: un padre secuestra a su hija y se suicida, como un acto de venganza contra la madre, lo que se llama violencia vicaria, la más cruel de las violencias).

Objetivos del Festival

De acuerdo a lo que señalan los organizadores del festival, se “refuerza la idea de que todos juegan un rol en promover paz y comprensión”. Entre sus objetivos es que los films lleguen a “quienes buscan contenidos que reflejen principios de la no violencia”. En el certamen de este año participaron 41 films de diversas categorías, de 29 países. Fue transmitido online a una audiencia que cubrió 188 países.

Alimentos ultra procesados

Hace unos días la revista The Lancet llamó la atención al exceso de alimentos ultra procesados cuyo consumo va en aumento. Pero, ¿qué significa “ultra procesados”? “Consisten en productos fabricados con sustancias derivadas como aceites hidrogenados, jarabes y aditivos variados” que, según The Lancet, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, amenazan la salud pública.

Esto así porque tienen “exceso de azúcares y grasas poco saludables, contenido reducido de fibra y proteína y mayor exposición a sustancias químicas y aditivos potencialmente nocivos”. ¿Qué hacer? Yo, al menos, antes de comprar un producto que no he comido antes trato de leer los ingredientes que están en la etiqueta. Entonces decido si lo compro o no.