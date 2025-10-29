En Cartagena de Indias: Paseo en coche de caballos al caer la noche

“¿Vamos a pasear en coche?” pregunta mi nieta Mariale cuando, al salir del apartamento donde nos alojamos en Cartagena, Colombia, vemos que se acerca un coche de caballos. Mi hijo Alexis le hace señas. (Hay tres tarifas. Finalmente costó unos 45 dólares).

Es la hora del crepúsculo, y el cielo es azul. Va oscureciendo en el trayecto hasta verse totalmente oscuro, sin una estrella. Los balcones, asomados hacia las vías públicas, dan un toque romántico al entorno de esta ciudad amurallada.

Pasear en coche de caballo es un atractivo turístico que, según informan, irá desapareciendo, reemplazado por vehículos eléctricos, réplicas del modelo T de la Ford. Al presente hay de uno y otro.

Desde el coche miramos el ambiente cotidiano: gente que se gana la vida tocando instrumentos camina en busca de alguna remuneración, ya sea de manera individual o en grupo, con integrantes que a ratos se separan para individualmente conseguir unos pesos.

Torre del reloj de noche en CartagenaAlexis Ramos B.

Hay también algún pedigüeño aislado que se acerca hasta nosotros. Por el barrio de Santo Domingo, llaman nuestra curiosidad las púas que en lo alto de los techos se elevan. “Las llaman cabello de fraile o pelo de cura, para espantar brujas”, comenta el cochero. (Son pinchos para evitar que se posen las aves que parecen cuervos, y abundan en la ciudad).

En este relajante paseo enfilamos por la calle Estanco del Aguardiente, “única calle donde podía haber bodegas” y cruzamos junto a la iglesia de San Toribio, donde “no es recomendable casarse porque se casa para toda la vida”. En ella celebró sus nupcias el piloto colombiano de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya.

En la calle del Quero el cochero señala una casa, donde “un hombre tenía un baúl lleno de monedas. Una sombra espantaba a quien quería robarle”. (Esta leyenda tiene otras variantes). Al pasar luego frente a una casa donde vivió García Márquez, haciéndose eco de una mentira comenta que le declararon “persona non grata porque le cambió la fachada y parecía un búnker”.

Bailes típicos en CartagenaMariale Ramos R

¡Ay, los cuentos que inventan para los turistas! En este recorrido llegamos al entorno de la plaza Bolívar, donde grupos de baile se presentan cada noche al aire libre. La diversión es gratis. Alegra mirarlos un rato para a seguidas continuar el paseo por esta Cartagena cuya emblemática Torre del Reloj es la principal entrada a la ciudad amurallada.

Edificio BenedettiMariale Ramos R