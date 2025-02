Almorzando en Medellín, un letrero sorprendente: “No to the sex tourist”

Lo he dicho y lo repito a menudo. Uno de los encantos de viajar es conocer restaurantes. Al menos para mí. No sé cocinar, pero sí degustar una buena comida. Y mi nieta Mariale, que ya ha estado en Medellín, en nuestro viaje a Colombia en octubre pasado me tenía una sorpresa: desde Santo Domingo reservó mesa en uno que ya conoce. Se llama Ocio.

Ubicado en la comarca Poblado, como llegamos temprano está todavía vacío. En la mesa asignada siento mucho frío. Me permiten elegir una a la entrada. El ambiente, según lo definen, es industrial. Hay un salón principal con muros de ladrillo, mesas de madera con mantelitos individuales y un camino de mesa en papel con ilustraciones.

En la mezzanina hay más espacio para comer. Lo que de repente me deja perpleja es que junto al dibujo habitual que indica la prohibición de fumar hay una sorprendente frase en inglés: “No to the sex tourist!” (¡No al turista de sexo!) Mariale me explica que en un tiempo muchos iban a Colombia para hacer turismo sexual, en busca de las mujeres prepago, que además de sexo eran su pareja acompañante. Y el letrero ahí se quedó.

Fachada del restaurante Ocio en MedellínMariale Ramos

Antes de ver la carta, la camarera trae unas lenguitas de platanitos, cortesía de la casa, junto a una salsa de mayonesa, cebolla, chile y cilantrico. Le ordenamos vino tinto Pago de los Capellanes de Ribera del Duero. De entrada, pedimos Stracciatella de búfala (queso de búfala con remolachas caramelizadas en vinagre de frambuesa, praliné de semillas y pan de masa madre). ¡Boccato di cardinale!

En cuanto a plato fuerte, mi nieta se decanta por el Pernil de Cordero braseado. Lo complementan con puré de frijol, diablito, sésamo, ensalada de hojas de temporada y macadamia. La textura sumamente suave, tan suave que se desmenuza tan sólo tocarlo con el tenedor.

Stratiaccela de búfalaMariale Ramos

Yo, en cambio, en vez de plato fuerte, quiero otra entrada: Berenjena, pero muy diferente a las que como en Santo Domingo. Es que viene con queso de cabra, confitura de tomate y semillas.

Berenjena con queso de cabraMariale Ramos

De postre sin dudar: Crepe Brulée. El camarero especifica que “es crepe, no creme”. Le respondimos, “sí, ya vimos que no es creme”. Está hecho de arequipe (leche y azúcar) de búfala y el helado es de yogurt de cabra. Lo único negativo de la visita a Ocio es que para ir al cuarto de damas hay muy escasa luz en el área de los incómodos escalones de metal.