En Santiago se comenta: el carnaval con su reina Samantha Dispré y su rey lechón, Carlos Iglesias

El Parque Central se ha convertido en el lugar favorito para realizar eventos sociales, turísticos, políticos, empresariales y deportivos por su gran facilidad de espacio, cercanía y seguridad.

La alcaldía de Santiago anuncia el gran carnaval, con fiestas, carrozas, la participación de los lechones, comparsas, presentaciones de orquestas, la intervención de los barrios con sus tradicionales disfraces, a través del departamento de cultura.

El alcalde Ulises Rodríguez comunicó que brindará el apoyo necesario al comité organizador, dirigido por Adalberto Rodríguez, para que este evento sea un verdadero éxito y que vengan personas del país y del exterior a hacer turismo en La Hidalga.

Durante este mes de febrero hasta el dos de marzo Santiago estará en carnaval, con su reina, Samantha Dispré y su rey lechón, el conocido empresario Carlos Iglesias.

LOS CARNAVALES

El país está en carnaval por todas partes, desde La Vega, donde se celebra el más internacional de aquí. ¡Increíble! Muchos veganos dejan de venir a pasar la Navidad con sus familiares para estar disfrutando esta temporada carnavalesca de su ciudad. En Montecristi es una verdadera tradición con sus enfrentamientos entre Los Civiles y Los Toros con sus fuetes, por igual Bávaro, Puerto Plata, Jarabacoa y otros pueblos organizan estos eventos, en los cuales muchos que aman estas fiestas, acuden a la mayoría de ciudades y provincias, para hacer turismo interno, muy bien.

EDMUNDO AJA

Me sentí muy alegre por el gran reconocimiento que le hicieron a Edmundo Aja, uno de los empresarios de más visión turística en el país, quien hace tiempo contribuyó al desarrollo de esta ciudad, no sólo turístico, también inmobiliario con la construcción del hotel Gran Almirante. En el II Foro BHD: Turismo e Inversión, en Fitur 2025, España, el señor Steven Puig, presidente del BHD y Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial le entregaron una placa como líder visionario de la industria turística del país. Edmundo es el presidente del consejo de directores del grupo Hodelpa Hotels, una gran persona, que creó fuentes de empleos en esta ciudad, hombre sencillo, amigo de los amigos, pendiente de todo lo que pasa en su segundo país, que lo asumió como un gran ciudadano.

Debo decir que sus tres hoteles en Santiago siguen manteniendo su confort y calidad.

En estos establecimientos continúan con el dinamismo de las actividades sociales, políticas, bodas, cumpleaños y fiestas diversas.

Estos hoteles no pierden su glamour, en el Garden Court, que está en la autopista Duarte se hospedan viajeros, hombres de negocios y reuniones discretas, ya que queda cerca del aeropuerto, el Gran Almirante es muy requerido para toda ocasión y el Centro Plaza, ubicado en la calle del Sol, es como si estuviéramos en el Santiago de ayer, en el centro histórico.

Muy bien por esta importante entidad bancaria, premiar las grandes figuras.

Casa Musa, Restaurante

Ya he escrito en otras ocasiones de Casa Musa y qué bueno que los jóvenes emprendedores, propietarios de este restaurante, por nuestro comentario en esta columna, hicieron algunos cambios en el servicio al cliente, especialmente en las atenciones. Me contaron que la comida está buena y atractiva, el ambiente interesante, ya iré en otra ocasión como clienta. Gracias por la carta que me enviaron.

COMENTARIO

Felicidades al señor director de aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, por su cumpleaños, el pasado miércoles, muy celebrado. Gracias por su agradable comentario hacia mí. Hasta la próxima.