Doris de Febles: más de cinco décadas entre sazones y recetas

“Ayer estaba yo cocinando una paella para 20 personas”, fue la respuesta de Doris Cordero de Febles cuando se le preguntó si a sus 89 años continuaba cocinando como en sus tiempos de antaño, cuando impartía clases en su instituto culinario.

Ella no sabe qué la motivo a inclinarse por la cocina, pero desde el cuatro de julio de 1970 hasta hoy, el tercer piso de su vivienda se convirtió en un espacio de enseñanza. Allí sobresale la gran cantidad de utensilios que la acompañan desde su emprendimiento.

La cocina de su casa, en el segundo nivel, también está repleta de artefactos, llegando a parecer una tienda. Su vocación, amabilidad y amor para la cocina se percibieron desde el inicio de la entrevista ¿Qué les brindó? Preguntó a los reporteros de Listín Diario, a quienes preparó una piña colada como sólo una experta en la cocina podría hacerlo a pesar del paso del tiempo.

Doris Cordero de Febles en el segundo piso de su viviendaRaúl Asencio

Cuenta que en su niñez se la pasaba detrás de la mujer del servicio observando cómo se preparaban los alimentos, desde entonces, cocinar se convirtió en una vocación que ayudó a muchas mujeres a la hora de casarse, pues iban donde ella para que esta les enseñase algunas recetas a las que nada sabían de la cocina.

Las clases en el Instituto de Arte Culinario Doris de Febles se impartían de lunes a jueves con alrededor de 10 variedades. Además, impartió clases durante 18 años en la escuela la María Trinidad Sánchez, ubicada en la Independencia. Allí tenía 60 alumnas.

Sin embargo, sus días de gloria hoy sólo se recogen en un libro que engloba todas sus recetas, sus diplomas colgados en la pared del instituto y los recuerdos en su memoria, pues de enseñar a 30 personas y tener otro grupo esperando que saliera el que estaba dentro, hoy los que acuden no llegan ni a 10 personas, según relata.

Libro de recetas de Doris Cordero de FeblesFuente externa

No obstante, esto no la desmotiva y en su casa, repleta de utensilios de cocina, siempre hay espacio para un buen sansón. Lo que sí acongoja un poco su ánimo es el saber que haya dominicanas que no sepan cocinar ni un plato básico.

“A mí me da mucha pena que la mujer dominicana no sepa cocinar arroz, habichuela y carne, que es el llamado plato nacional, vamos a decir. Y esa es la comida de nosotros todos los días”, afirma Febles.

Doris Cordero de FeblesRaúl Asencio

Recuerda que en la época de Trujillo la asignatura de economía doméstica era obligatoria en las escuelas en la que se les enseñaba a las mujeres todo lo relacionado con el quehacer en el hogar.

Hoy a su edad, lava, plancha y cocina. Nacida en Samaná, el 18 de septiembre de 1935, Febles cuenta que sus únicos fracasos en la cocina son los repollitos rellenos de carne con arroz y el pavo, alimento que admite que sí cocina, pero no le queda bueno.

Vida marcada por la pérdida

La vida de Doris de Febles ha estado marcada por las pérdidas. Cuando tenía cinco años, su último hijo enfermó de glomerulonefritis, afección renal que inflama los glomérulos, pequeños filtros de los riñones, lo que dificulta la filtración de los desechos de la sangre y puede provocar insuficiencia renal.

Debido a esto, las visitas a los especialistas fueron constantes. Atravesó un cuadro de estado vegetativo que con rehabilitación pudo vencer, sin embargo, no superar del todo, pues quedó hemipléjico. Finalmente, falleció a la edad de 37 años.

Febles también tuvo que atravesar la partida de su esposo, su compañero de vida desde los 22 años, a quien le detectaron un cáncer en el hígado y murió ocho días después. De esta pérdida hace ya 13 años.

Doris Cordero de FeblesRaúl Asencio

“Se sintió mal y se fue al médico. Ahí fue que le dijeron que tenía cáncer. Se le hicieron los estudios, se le hizo la analítica y resultó que tenía un cáncer. Él no lo supo, yo no permití que se lo dijeran. Y los médicos me dijeron que él podía durar un mes o dos y lo que duró fueron 10 días”, comenta febles.

Su duelo más reciente ocurrió hace un año, cuando su hija sufrió un infarto mientras dormía y murió. “Unos vamos adelante y otros atrás”. Sus otros dos hijos viven en Estados Unidos y Punta Cana, pero siempre atentos a ella.

Doris Cordero de Febles Conforme con lo vivido “Gracias a Dios, fui muy feliz en mi matrimonio, tuve mis hijos, con sus desventuras y sus venturas, pero me siento feliz. Yo no soy muy ambiciosa. Siempre he sido muy conforme con lo que Dios me ha dado”, dice Febles.

Tiene siete nietos, cuatro varones y tres hembras. Un bisnieto de dos años, pero no lo conoce porque está en Nueva York. “Quiero que me lo traigan porque ya yo no pienso montarme en avión”, sostiene Febles.