En diferentes áreas: jóvenes que construyen sus sueños con disciplina

"Juventud divino tesoro", reza un fragmento de la frase que se ha hecho popular en los últimos tiempos, haciendo referencia a que hay que aprovechar el tiempo y, precisamente, eso es lo que han hecho varios jóvenes dominicanos en diversas áreas. En la moda, la música, el deporte y la comunicación, estos han demostrado que están dispuestos a trabajar por sus sueños.

Desde la pasarela Juanel Hernández, este 2025 se convirtió en el primer modelo masculino dominicano en la campaña mundial de la casa francesa Louis Vuitton. Se trata de la colección Primavera-Verano 2025, de la reconocida marca, la que el joven exhibió dejando con garbo y estilo.

Oriundo de la provincia San Pedro de Macorís, Hernández, también ha modelado para Emporio, Armani, Ferragamo, Moncler, Dsquared2, entre otras.

Juanel Hernández en la pasarela de Louis Vuitton.Instagram

“Me siento muy orgulloso de ser el primer dominicano en la campaña de Louis Vuitton y, le pido a Dios que me ayude a seguir representando mi país siempre. No tengo palabras para describir lo mucho que le agradezco por todo lo que me pasó el pasado 2024. Ese ha sido de muchas bendiciones y logros, y espero por fe que este 2025 sea mucho mejor. Si eres fiel a Dios, Él siempre estará contigo”, fueron parte de los mensajes que el joven compartió en su Instagram.

Kimberly Samboy

A sus 17 años, Kimberly Samboy ha sido dos veces finalista al Premio Nacional de la Juventud, en la categoría preuniversitaria (2023-2025), su currículo incluye la participación en actividades de importantes universidades como Yale y Harvard.

Reconocimiento de Kimberly Samboy al Premio Nacional de la JuventudInstagram

“Yo sueño con poder crear una plataforma que le enseñe a los jóvenes a soñar a través de la educación. Que veamos los sueños, no como que, tú entras tu sueño en un microondas y ya salió, tu sueño está listo, sino que la educación sea verdaderamente el camino hacia eso y que las oportunidades, no sólo las conozca un grupo de personas, sino que la conozcan más personas para que los jóvenes sepan que sí pueden soñar, que sí pueden trabajar por ello y que, sobre todo, una vez logren lo que hagan, puedan volver a su comunidad a impulsar a otros”, comenta Samboy durante una entrevista con Listín Diario.

Kimberly Samboy con su reconocimiento como mejor delegación en el Modelo de Naciones Unidas de HarvardCortesía de la entrevistada

Desde los 12 años, la joven participa en olimpiadas de literatura, oratoria, escritura y física. El año pasado participó en el GlobalMUNers Conference 2023, llevándose el primer lugar como corresponsal de prensa. Asimismo, participó en el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, donde destacó como mejor delegación en el comité de prensa.

“Yo creo que las oportunidades están, pero que no llegan necesariamente a todos los jóvenes. Me explico: Hoy en día hay becas en las universidades, por ejemplo, pero muchos jóvenes ni siquiera saben que están, ni siquiera saben cómo aplicar a ellas, no saben cómo tener un perfil. Y no es que no tengan las ganas, día a día, no solo en República Dominicana, jóvenes de Brasil, Portugal, de Venezuela, de Bolivia me escriben ´Kimberly, ¿cómo puedo llegar a ese punto´? Por eso yo me enfoco tanto en hacer que se conozca la información, que exista, porque siempre las oportunidades van a ser limitadas”, afirma la joven que se ha dedicado a promover contenidos educativos, a través de sus redes sociales.

Campeona olímpica

Marileidy Paulino, con 28 años, en 2024, se coronó como la campeona del mundo en los Juegos Olímpicos de París, colgándose con ello la medalla de oro y la hazaña de ser la primera mujer que lo logra en el país. Además, ganó por tercer año consecutivo la Liga Diamante en los 400 metros planos.

Marileidy Paulino con la medalla de oro de París 2024.

"Con Dios nadie puede", fue el mensaje que escribió Paulino al subir una historia con fotos realizadas después de resultar ganadora olímpica.

La velocista dominicana, entrenada por el cubano Yaseen Pérez, se convirtió también en la cuarta mujer más rápida de toda la historia en esta disciplina y batió el récord olímpico, que estaba desde el 29 de julio de 1996, en Atlanta, en posesión de Marie-Jose Perec, encargada de encender el pebetero de estos Juegos el pasado 26 de julio.

J noa

Rapera J NoaEdgar Nuñez

Nohelys Jiménez, conocida como J Noa, a pesar de su corta edad (19 años) y una carrera musical que va en ascenso, en 2023 fue nominada en la 24ª edición de los premios Grammy Latinos, hazaña que volvió a repetir al año siguiente. Consciente de que para lograr los sueños se necesita persistencia, disciplina y contar con un buen equipo de trabajo, continúa trabajando en su carrera y apostando al rap como su forma de expresión.

“Mi proceso de superación ha sido un trayecto lleno de aprendizajes y experiencias que me han moldeado como persona. Estoy feliz con lo que soy ahora, aunque sé que todavía me queda mucho por aprender”, detalla la joven al ser contactada.

Actualmente, J Noa, dice que está trabajando en su próxima producción y desarrollando música nueva, e invita a la juventud a que “viva en el presente, porque el futuro es incierto. Muchas veces nos enfocamos demasiado en lo que queremos ser, y olvidamos valorar lo que somos en este momento”, concluye.