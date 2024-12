Regalo de Reyes: lápices que se pueden ¡sembrar!

¿Te imaginas a tu hijo/a que cuando su lápiz esté a punto de quedar inservible en vez de botarlo busque donde sembrarlo? Tú le consigues el tarro y él/ella disfrutará un mundo enterrándolo para esperar cómo tiempo después empieza a germinar una plantica. Lo consigues en Santo Domingo, así de fácil. Es el lápiz del proyecto Wazaka, del cual me enteré en la web de Carolina Pichardo. Lo propicia Evener Vera, a quien puedes llamar al 849-208-1606. Con regalos de este tipo sorprendes a quien lo recibe, le haces sentirse útil por sembrar hierbas que se usan para cocinar y lo conciencias sobre el cuidado de la naturaleza. Es que en vez de botarlo como basura y perjudicar el medio ambiente, el lápiz servirá para que nazca una plantita de tomate cherry, lavanda, albahaca, u otras bien seleccionadas “por su capacidad de germinar en diversos entornos”. Te aseguro que hasta a una persona adulta le gustará este regalo. Y si una maestra a inicios de año lo lleva a la clase, tal vez muchos niños empiecen a interesarse por proteger nuestro hábitat.

El “brunch” puede ir a la casa…

Hace unos años, los hoteles en Santo Domingo celebraban cada domingo un “brunch” (breakfast/lunch, es decir, desayuno/almuerzo) junto a la piscina, y lo anunciaban en la prensa. No había así que cocinar en casa ni levantarse temprano a desayunar. Hoy en día, no hay que salir para degustar un “brunch”. Casa Olivier lo prepara tanto para servir en su local de la Ciudad Colonial como para enviar a tu hogar cualquier día de la semana. Claro, ordenándolo 24 horas antes. Eché un vistazo a su menú. Tiene varios bocadillos y cremas individuales y un quiche para varias personas. En esta época de cenas tardes cuando de mañana no apetece bregar en la cocina, un “brunch” en casa puede ser la mejor solución para. Por mi parte, prefiero ir al restaurante. Cada uno tiene sus preferencias. Por cierto, supe de este “brunch” cuando decidí comprar allí el “fruitcake” que preparan. Lo había comido anteriormente. Quizás aún tengan en venta. Ah… el teléfono de Casa Olivier es el 1-829-637-9393.

Los Establos de Cap Cana tienen nuevo restaurante

Un restaurante con el nombre de Harvest recién abrió sus puertas en Los Establos de Cap Cana. Con el concepto “Farm to Table” (de la granja a la mesa), dice Rafael Cordero sobre los productos que utilizan. Resalta además los cortes de las carnes. Un nuevo punto de encuentro en esta zona turística.

Siria en novela de espionaje

Cuando la prensa anunciaba la caída del dictador Bashar al-Asad en Siria, estaba leyendo “Estación Damasco”, de David McCloskey, enterándome con detalle sobre tan tiránico régimen. Es que hoy día muchas novelas de espionaje basan sus argumentos en situaciones reales y ayudan a entender situaciones políticas de otros países. La compré en Cuesta Libros. No sé si les queda algún ejemplar.