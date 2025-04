Chris Duarte anota 22, Joel Soriano marca 31 con 22 rebotes en el BSN de Puerto Rico

Los Criollos de Caguas dominaron a los Vaqueros de Bayamón con marcador de 96-81 en el Coliseo Roger Mendoza, gracias a un sólido cierre en la segunda mitad donde superaron ampliamente a sus rivales en los últimos dos parciales (28-15 en el tercero y 31-18 en el cuarto).

Por Caguas, Alexander Kappos y Christian “Cuco” López fueron los mejores con 24 puntos. Akil Mitchell añadió 16 puntos y 17 rebotes.

Por los Vaqueros, el dominicano Chris Duarte aportó 22 unidades , 7 rebotes y 5 asistencias.

En el plano colectivo, los Criollos lanzaron con un 54% de campo (33/61), incluyendo un efectivo 46% desde la línea de tres (15/32), en comparación con un 40% en tiros de campo para Bayamón. Caguas dominó en rebotes (40-34), asistencias (28-17) y bloqueos (6-4), aunque cometieron más pérdidas de balón (15 vs 8). Los Vaqueros, a pesar de su alta eficiencia en tiros libres (90%), no pudieron contener el empuje ofensivo de los locales.

Los Mets de Guaynabo se impusieron con autoridad 109-89 a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, gracias a un último cuarto explosivo en el que anotaron 34 puntos para sellar la victoria en casa.

Derrick Williams y Bryce Cotton aportaron 20 puntos. Ysmael Romero añadió 20 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Por San German, Sam Mennenga anotó 24 puntos y 9 rebotes. Joseph Young sumó 22 puntos y Darius Days 15 puntos y 7 rebotes.

Colectivamente, Guaynabo fue más eficiente en tiros de campo (53% vs 47%) y triples (42% vs 32%), además de dominar en asistencias (25-16), robos (12-3) y bloqueos (4-1). Aunque los Atléticos anotaron más en la pintura (44 vs 36), los Mets capitalizaron mejor desde el perímetro y en transiciones rápidas, cometiendo menos errores (10 pérdidas vs 16).

En Aguada, en un duelo reñido de principio a fin, los Leones de Ponce vencieron 77-74 a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, remontando en la segunda mitad gracias a un parcial clave de 21-19 en el último cuarto que selló la victoria.

Por los Leones Jared Ruiz anotó 19 puntos y 6 rebotes. Johned Walker añadió 15 puntos al igual que Jordan Murphy. Por los Santeros, Joel Soriano se lució con 31 puntos y 22 rebotes. Nick Rakocevic añadió 17.

Colectivamente, Ponce lanzó mejor desde el campo (46% vs 41%) y fue letal desde el triple con 7/15 (46%) frente a un pobre 20% de Aguada. Aunque los Santeros dominaron en rebotes (42-38) y asistencias (19-15), su baja efectividad en tiros de tres y libres (61%) fue costosa. Ambos equipos cometieron pocos errores, con solo 8 pérdidas para Aguada y 10 para Ponce.