Carolina Pichardo recibe un premio judicial

Carolina Pichardo es una joven periodista que tiene en la investigación su prioridad. Con temas diversos publicados en el Listín Diario ha logrado reconocimientos nacionales e internacionales. Mis congratulaciones por su reciente premio que, por sus artículos sobre la reinserción social de los privados de libertad en República Dominicana, recibió del Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura. Con esa serie de reportajes, Carolina tuvo como objetivo “promover la educación dentro de las cárceles y brindar una segunda oportunidad a aquellos que están en el camino a la reintegración social”. Mis aplausos para Carolina. Su labor no es fácil.

La originalidad de un belén “inmersivo”

¿Has visto alguna vez un belén “inmersivo”? En esta época navideña tienes la oportunidad tanto tú como tu familia de visitar y adentrarte en el que está montado en la sala de exposiciones temporales Patricia Reid Baquero, en el Museo de la Catedral, Ciudad Colonial. Este novedoso nacimiento “fusiona la tradición navideña con tecnología de vanguardia”. Está abierto de martes a domingo a partir de las 10:00 de la mañana. Cierra a las 6:00 de la tarde. La idea y el montaje han sido de Luis Marcel Ricart. ¡Qué buena idea!

Berenjena a la leña, un plato diferente

Cada fin de año, Desirée Cepeda trae algo distinto con sus conservas El fogón de la luna. Hasta el nombre suena bonito. En esta ocasión está ofreciendo, entre las opciones saladas, Berenjena a la leña y Pimientos con naranja agridulce. En cuanto a conservas dulces tiene la combinación de lechosa con naranja. Si te llama la atención, llámala al 809-350-5592.

¿Te gustan los higos y los dátiles?

Los probé y enseguida compré en el bazar de Galerías Puntacana. Se trata de unas trufas preparadas por Tufera Artesanal. Unas con higos y almendras. Otras con dátiles y pistaccio. Hay otras combinaciones, pero esas no las he probado aún. Las busqué en el Supermercado Nacional del CCN, pero no había forma de encontrarlas. Es que con la remodelación todo ha cambiado de sitio. Un empleado las “descubrió” en un anaquel adosado a una pared. En esta época del año, resultan unas deliciosas golosinas sin azúcar ni conservantes.

Para los niños: un cuento navideño

Lleva el título de “Un viaje inmemorial” y es su autor Patricio León, quien escribe, para niños, un cuento sobre la mágica aventura navideña. Según señala Henry Coradín, está inspirado en la máxima del pensador José Martí: “Los niños nacen para ser felices”. El libro está a la venta tanto en formato impreso, como digital y audiolibro, así que lo consigues tanto en Cuesta Libros como en Amazon y plataformas digitales. Según tus niños/as prefieran leer, tienes opciones de comprarlo a su gusto.