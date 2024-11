En el Día del Soltero muchos se preguntan "qué hacen mal" al buscar pareja

Según la psicóloga Pilar Conde, buscar pareja es un asunto que preocupa a muchos hombres y mujeres, de entre 30 y 55 años, que acuden a su consulta.

Todas las personas, explica esta experta, tenemos una necesidad importante de filiación, contacto emocional con las personas que nos rodean, amigos, familia, pareja.

Y las que no lo consiguen padecen un estado común de tristeza, aislamiento, e incluso depresión, asociados a una «soltería impuesta».

Son personas que asocian la relación de pareja y la formación de una familia con un proyecto de vida.

“Si, finalmente, él o ella consideran que su soledad sentimental se debe a factores relacionados directamente con sus propias características inmodificables, como pueden ser el físico, su personalidad o su intelecto, estos individuos se convierten en vulnerables a la depresión».

Luego está el tema de la edad, a más experiencia ligada a los años, las personas tienden a hacerse trampas, van cargadas con una mochila de prejuicios y enseguida ven los fallos del otro.

En los de treinta y pico suele suceder que lo han intentado varias veces sin éxito. En esta franja “los hay que tienen muy claro que sus planes de vida pasan por tener pareja y creen que ya deberían haberlo conseguido”, e indefectiblemente piensan que hay algo que no están haciendo bien.

La situación puede agravarse, según la psicóloga, con una bajada e incluso la pérdida de la autoestima, lo que lleva a considerar a esos «solteros a la fuerza» que las cosas no van a cambiar o que, al menos, ellos no pueden hacer nada para cambiarlas.

De esta manera, abandonan la búsqueda de pareja y, por lo tanto, la posibilidad de encontrarla.

“No es tanto cómo se accede a la pareja, sino la manera en que se establece esa relación y en base a qué se consolida”.

Es habitual que algunas personas tengan dificultades para buscar pareja, pero son más las que carecen de herramientas para gestionar las relaciones.

A veces se trata más bien de un tema de personalidad y “aquí sí podríamos, con prudencia, generalizar: los narcisistas, histriónicos, evitadores y personas con rasgos desconfiados tienen más problemas para encontrar pareja estable».

Buscar pareja: algunos consejos

Para todos aquellos que tienen dificultades en buscar y encontrar pareja, Pilar Conde, recomienda seguir los siguientes pasos:

•Antes de encontrar pareja y comenzar una relación seria, siéntete feliz contigo mismo.

•Quiérete y acéptate como eres; pon el foco en mejorar aquello que es importante para ti.

•Respeta la vida que querías tener antes de conocer a tu pareja, tus amigos, familia, ocio, hobbies, expectativas.

•Defiende y respeta tus derechos personales, así como los derechos de tu pareja.

•El que una persona decida estar con nosotros no depende solo de lo que hagamos o cómo seamos, por lo que no hagamos más de lo que realmente nos define.

• Y, sobre todo, no tengas miedo a que alguien no quiera estar contigo: no podemos gustar a todos.

“Si queremos encontrar a alguien tenemos que realizar acciones que nos dirijan hacia ese objetivo. Por lo que cuando conozcas a alguien, ajusta expectativas, sobre todo con el tiempo y lo que significará si la relación no llega a desarrollarse como queríamos”.

Reitera Conde que es muy importante tener la habilidad de sentirse bien con uno mismo, la realidad es que vamos a estar siempre con nosotros mismos y no sabemos lo que puede depararnos la vida.

Buscar pareja ¿Que pasa conmigo?

Laura Llamas tiene 37 años y es periodista. A ella también le costó encontrar pareja y llegó a un punto en que no paraba de preguntarse: ¿Qué pasa conmigo?

Laura no ha tenido ningún inconveniente en contar su experiencia a EFEsalud.

“En mi caso me centré mucho en mi trabajo, tenía vocación, quería ser periodista, y me esforcé primero en los estudios para aprobar todas las asignaturas y lograr trabajo desde el principio…”.

“Tengo las ideas muy claras y en la época de la universidad salía con los amigos, pero tenia muy claro que no me iba a liar con cualquiera, que buscaba a alguien que realmente me gustase para estar con él…”

A partir de cumplir los 30, la mayoría de sus amigos ya tenían parejas estables y a la hora de salir estaba sola. Pasada la frontera de esta edad seguía sin lograr una relación seria y ahí empezó a preguntarse ”¿Qué pasa conmigo?”

“Porque soy una chica normal, con estudios, tema de conversación, gustos normales, ni maniática, ni especialista como para no conseguir pareja”…

“Además empiezas a acudir a bodas y eres siempre la impar de la mesa, y tus amigos comienzan a tener hijos… y crece esa sensación de que quieres estar con alguien pero al ver que no lo logras, piensas que haces algo mal..”

“Y la gente comienza a decirte que los tiempos han cambiado, que ya no se liga de forma tradicional, que hay portales en internet, como tinder, pero a mi me daba vergüenza y pudor, ponerme ahí: hola que tal busco novio..”.

Laura Llamas no tiene reparos en confesar que comenzó a agobiarse. Se decía a sí misma que no quería estar sola, que su vida se reducía a levantarse, ir al trabajo, y de vuelta a casa encontrarse sola, sin nadie con quien tomar un café, charlar o ir al cine.

Finalmente resolvió meterse en un portal de internet para buscar pareja, pero no llegó a chatear porque esa misma semana en un concierto conoció al hombre con el que proyecta casarse el próximo año.

“Al final dicen que la gente tiene un destino marcado, pues será. Lo que pienso ahora, desde que tengo pareja, es que mi vida ha transcurrido como en bloques, bloque de estudiar, bloque de trabajar, y cuando mi oficio ya no me llenaba tanto me dí cuenta que me faltaba algo, y lo que más echaba de menos era el amor ..”

“Hay muchas más mujeres solteras a partir de los 33 en adelante, y no encuentras chicos de tu edad, porque son o más pequeños o más mayores, y estos últimos suelen estar divorciados y no quieren nada en serio, porque vienen de una relación complicada y sólo desean pasar el tiempo..”

“Creo que al final se trata de estar en el sitio acertado y en el momento justo, porque hay veces que puedes encontrar a un chico muy majo, pero está en una fase que no quiere nada serio… Mi pareja actual me dijo que si nos hubiéramos conocido un año antes no le habría apetecido nada porque salía de una relación de tres años con final tormentoso”.