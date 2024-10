La falta de “vitamina sé”

A pesar de que en los últimos años hay mucha gente interesada en los conocimientos, hay una notable ausencia de la vitamina ‘sé’. Muchas personas entienden que porque ya tienen una profesión y amplia formación académica ya se lo saben todo y no hay forma de hacerles entender que a veces nos hacen falta esos conocimientos elementales que, a la larga son los que han de ayudarnos a “graduarnos” de la escuela de la vida. El saber desde el punto académico, debe complementarse con esa sapiencia que apredemos de quienes con vasta experiencia, se interesan por enseñarnos valores, principios y todo eso que nos sirve para caminar más derechito por el camino del aprendizaje.

El mejor tratamiento

Para conocer a fondo qué tipo de medidas tomar para contrarrestar la falta de esta “vitamina”, me fui a una ciudad fabulosa, donde, aunque en poca cantidad, hay “pacientes” con este déficit, pero son tratados a tiempo para evitar que se les baje “la defensa” y que los “virus” lleguen a atacar. La salida principal a este tipo de situación es motivar a los habitantes del lugar a que se tomen la “píldora de la lectura”. Ésto, en conjunto con el consumo del alimento de “la sabiduría”, el cual es preparado por gente con experiencia de la vida, da el mejor de los resultados.

Unas dosis de conciencia

Durante mi visita al lugar observé atenta cómo actúa la gente para evitar “enfermarse”. Tiene conciencia de cuán importante es estar dotados de la “vitamina sé” y utilizan la prevención a través de echar páginas para la izquierda, investigar sobre temas de importancia y sobre todo, se enfocan en poner en práctica la humildad cada vez que alguien con más experiencia y conocimientos suele sugerirles o corregirles algo. Estas dosis de conciencia sin lugar a duda, son efectivas para evitar daños mayores de “ignorancia” por la falta del saber. Allí cada vez es más reducida la cantidad de “enfermos”, pues se lleva a cabalidad el tratamiento sugerido.

Efectos secundarios

Regresar de aquella ciudad fabulosa fue bien traumático, pues la realidad me recordó cuán alta es la incidencia de la falta de “vitamina sé” en República Dominicana, y no me refiero sólo a los conocimientos intelectuales que no tenemos, sino también a la falta de compromiso y responsabilidad cuando ignoramos las leyes, emitimos juicios desacertados, incurrimos en faltas graves atento al poder que tenemos y lo peor, cuando queriendo o sin querer, insultamos con nuestra “ignorancia” la inteligencia de los demás. Estamos acostumbrados a que un simple “no sé” lo resuelve todo. Ahí la importancia de “someterse al tratamiento” que corrige la ausencia de la “vitamina sé”, la cual resulta tan efectiva para nuestra salud mental y la de los demás. Ojalá en nuestro país se empreda una campaña de “sanación” para buscar solución a esta deficiencia.