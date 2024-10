Deja ir: supera la guerra interior

“Todo esto también pasará. Por mucho que nos aferremos, un día tendremos que soltar. Mientras tanto, es muy probable que estemos librando algunas batallas. ¿Te ha resultado difícil avanzar? ¿Comienzas casi instintivamente a atacar a los demás en el momento en que hay un revés? ¿Diálogos internos que constantemente producen ansiedad, quejas o envidia, pensamientos te roban la paz? ¿Te sientes miserable y abatido, o crees que todos los demás rivalizan contigo? ¿Eres hiriente con otras personas? ¿Qué tal tu calidad de sueño?

Si eres consciente de tu angustia y malestar, procúrate asistencia. Tendrás herramientas que te permitirán ser productivo y próspero, Las cadenas emocionales son patrones profundamente arraigados en nuestros comportamientos, afectan tus quehaceres, finanzas, relaciones sociales o nuestro bienestar general. Respira, si lo eliges, puedes sanarlo. ¿De qué sirve tener algo si no podemos disfrutarlo y compartir con alegría?

Osho señala: “Peleas con los demás porque acumulas basura en tu interior y tienes que tirarla. La guerra no es el problema, el problema es el ser humano. Y la guerra no está fuera, la guerra está dentro. Si no has luchado la guerra internamente, la lucharás fuera. Si has luchado la guerra internamente y has salido victorioso, entonces la guerra cesará. Es la única manera”. De esa opresión, líbrate.