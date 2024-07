La historia de Espinoza Paz es para reflexionar

Vi la entrevista en YouTube que le hicieron a este artista mexicano y me marcó, fue muy conmovedora. Pasó mucho trabajo en su niñez y a pesar de que ha rebasado esa situación, le ha dejado huellas dolorosas. Lo vi llorar contando la baja estima que tenía y las correcciones que recibía de su madre.

Palo si boga y palo si no boga

Depende cómo tratemos o hablemos a nuestros hijos la gente del entorno así lo hará. Si hay maltratos se reflejará en la escuela, en el recreo, y de ahí llega la burla o el ‘bullying’. He observado a padres que si a su hijo sus compañeros le dieron golpes y el respondió igual los padres y los profesores le caen arriba al muchacho. Y si le dan golpe y no respondió a esos golpes sus padres les dan golpes a ellos cuando llegan a la casa. A veces no se detienen a reflexionar sobre la importancia que tiene para los hijos que los preparemos para saber enfrentar los obstáculos en el camino, sobre todo, la burla que, en la etapa escolar, suele ser una de las situaciones más difícil por la que atraviesan.

Falta de afecto

Lo más importante es criar y formar a nuestros hijos con seguridad y confianza, pero sobre todo, con mucho afecto y cariño, por lo que tendrán luego una alta estima. A mis hijas les decía que si se burlaban de ellas que les dijeran que lo importante era que tenían una familia que las amaban. Les explicaba que los que se burlan y tienen poder económico, no reciben afectos de sus padres y los de escasos recursos que se burlan tampoco tienen afectos en su familia y se refugian en el gozo de molestar a los que son aplicados, en conclusión, los que molestan, suelen ser malos estudiantes.

No a la victimización

Lo importante es no permitir que los hijos se victimicen, que ellos tengan el conocimiento de que tienen un valor como seres humanos. Que no hay que ir a donde los profesores a preguntar cómo se porta sus hijos, muchas veces los docentes manipulan a sus alumnos y los amenazan con “se lo voy a decir a tus padres”. Espinoza Paz prefería quedarse callado ante sus padres cuando le hacían maldades en la escuela, porque de lo contrario lo remataban a golpes cuando llegaba a su hogar.

‘Un hombre normal’

La música lo ha ayudado bastante a recomponerse de esa delicada situación que vivió, es su refugio. Ojalá puedan ver la entrevista y escuchar ‘Un hombre normal’, una de sus canciones favoritas de su fanaticada.