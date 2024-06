En Puntacana Village: el pescado, la delicia del buen comer

Desde mi casa en Santo Domingo hasta Punta Cana Village toma alrededor de dos horas y media, cuando no hay tapones dentro de la ciudad. Tuvimos suerte.

Voy con Ángel, mi hijo mayor, a pasar unos días con él y Rossy, su media naranja. El asunto es que salimos algo tarde: las 11 de la mañana de un viernes, y ya a la 1:00 p.m. mi estómago pide alimento. De tal manera que en vez de ir directo a la casa nos paramos a almorzar en el bar trattoria Mamma Luisa, en Galerías Puntacana.

Nos recibe Rossy. ´¿Qué le apetece almorzar?’ pregunta. Sin pensarlo dos veces respondo: ´ ¡Pescado!’ En cuanto a acompañamiento me decido por los Vegetales al grill. Tan pronto me traen el plato se me hace agua la boca. Es Chillo a la Plancha, con una sabrosa salsa chimichurri. Los vegetales son berenjena, zuccini y ají, con suave textura. Un plato ¡delicioso!

Tres días después vuelvo a Mamma Luisa. De nuevo a comer pescado, pero esta vez con distinta preparación. Rossy me recomienda el que define como su pescado “estrella”: Pescado Mediterráneo, con aceite extra virgen, aceitunas negras y temáticos cherries, cocinado con sus papas (patatas). ¡Me encanta! Y como colofón, de postre Flan. Extraordinario.

Es la primera vez que en mis visitas a Mamma Luisa no pido pasta, que es una de las especialidades de la casa. No es de extrañar. Al fin y al cabo, esta es una trattoria y ´La Mamma´ es italiana, por lo cual cae por su propio peso la calidad y diversidad de los platos de pasta en este restaurante, el primero que fue abierto en lo que fue la segunda etapa de la que ahora se llama Galerías Puntacana. En ese entonces, en la primera etapa había solo tres locales comerciales: una sucursal del banco Popular, un salón de belleza y una panadería.

Entrada principal a Mamma Luisa.Carmenchu Brusíloff

Separada por un amplio espacio donde al presente hay lugar donde sentarse y plantas dentro de un agradable paisajismo, se iniciaba la segunda etapa. Y en ésta, hace 20 años, en mayo del 2004, fue abierto el primer local y primer restaurante de toda el área: el bar trattoria Mamma Luisa.

Luisa Patrovita

La italiana Luisa Patrovita, dedicada al negocio con sus hijos Rosanna y Joaquín, está relacionada con República Dominicana desde los años 60. Según señalan en puntacanavillage.com, a finales de la los 90, por su amistad con Frank Rainieri, se hizo cargo del manejo del restaurante La Yola, en La Marina. Luego de varios años surgió la idea, con su hija Rosanna, “de dar vida a ese nombre (Mamma Luisa) con un nuevo establecimiento en la incipiente Plaza Bolera Punta Cana”.