Mundo con temperaturas veraniegas de la Tierra a 40 años luz

Los astrónomos han hecho el raro y tentador descubrimiento de un exoplaneta similar a la Tierra a 40 años luz de distancia, que puede ser un poco más cálido que nuestro propio mundo.

El planeta potencialmente habitable, llamado Gliese 12 b, orbita su estrella anfitriona cada 12,8 días, es comparable en tamaño a Venus (por lo que es un poco más pequeño que la Tierra) y tiene una temperatura superficial estimada de 42 °C, que es más bajo que la mayoría de los 5,000 exoplanetas confirmados hasta ahora.

Sin embargo, eso supone que no tenga atmósfera, que es el siguiente paso crucial para determinar si es habitable. El descubrimiento de la 'exo-Venus', por parte de dos equipos internacionales de astrónomos, se publica en la revista 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society' .

"Gliese 12 b representa uno de los mejores objetivos para estudiar si los planetas del tamaño de la Tierra que orbitan alrededor de estrellas frías pueden conservar sus atmósferas, un paso crucial para avanzar en nuestra comprensión de la habitabilidad de los planetas de nuestra galaxia", relata en un comunicado Shishir Dholakia, estudiante de doctorado en la Centro de Astrofísica de la Universidad del Sur de Queensland en Australia. La misma codirigió un equipo de investigación con Larissa Palethorpe, estudiante de doctorado en la Universidad de Edimburgo y el University College London.

Puede que tenga una atmósfera similar a la de la Tierra, más parecida a la de Venus, que experimentó un efecto invernadero descontrolado que la convirtió en un infierno a 400°C (752°F), sin atmósfera, o quizás un tipo diferente de atmósfera que no se encuentra en nuestro sistema solar.

Obtener una respuesta es vital porque revelaría si Gliese 12 b puede mantener temperaturas adecuadas para que exista agua líquida (y posiblemente vida) en su superficie, y al mismo tiempo desbloquearía respuestas sobre cómo y por qué la Tierra y Venus evolucionaron de manera tan diferente.

Gliese 12 b no es de ninguna manera el primer exoplaneta similar a la Tierra descubierto, pero como ha dicho la NASA, solo hay un puñado de mundos como este que merecen una mirada más cercana. Ha sido anunciado como "el mundo más cercano, en tránsito, templado, del tamaño de la Tierra, localizado hasta la fecha" y un objetivo potencial para una mayor investigación por parte del Telescopio Espacial James Webb de 7,5 mil millones de libras de la agencia espacial estadounidense.

El exoplaneta similar a la Tierra más cercano a nosotros, y posiblemente el más famoso, es Proxima Centauri b, que está a sólo 4 años luz de distancia. Sin embargo, como no es un mundo en tránsito, todavía tenemos mucho que aprender sobre él, incluso si tiene atmósfera y potencial para albergar vida. La mayoría de los exoplanetas se descubren mediante el método de tránsito, en el que un planeta pasa por delante de su estrella desde nuestro punto de vista, provocando una caída en el brillo de la estrella anfitriona.

Durante un tránsito, la luz de la estrella también atraviesa la atmósfera de un exoplaneta y algunas longitudes de onda son absorbidas. Diferentes moléculas de gas absorben diferentes colores, por lo que el tránsito proporciona un conjunto de huellas químicas que pueden detectar telescopios como el Webb. Gliese 12 b también podría ser importante porque podría ayudar a revelar si la mayoría de las estrellas de nuestra Vía Láctea, es decir, estrellas frías, son capaces de albergar planetas templados que tienen atmósferas y, por tanto, son habitables.

Sólo conocemos un puñado de planetas templados similares a la Tierra que están lo suficientemente cerca de nosotros y cumplen con otros criterios necesarios para este tipo de estudio, llamado espectroscopia de transmisión, utilizando las instalaciones actuales", destaca Michael McElwain, astrofísico investigador en Goddard de la NASA. Space Flight Center en Greenbelt, Maryland, y coautor del artículo de Kuzuhara y Fukui.

"Para comprender mejor la diversidad de atmósferas y los resultados evolutivos de estos planetas, necesitamos más ejemplos como Gliese 12 b". A 40 años luz de la Tierra, Gliese 12 b está aproximadamente a la misma distancia que el sistema TRAPPIST-1. Está formado por siete planetas, todos aproximadamente del tamaño de la Tierra y probablemente rocosos, que orbitan alrededor de una estrella enana roja.

Tres de ellos están en la zona habitable, pero al menos dos -y probablemente todos- no tienen atmósfera y probablemente sean áridos, descartando las esperanzas cuando fueron descubiertos por primera vez hace ocho años de que pudieran ser mundos acuáticos que albergaran vida.