Hijos con inclinaciones profesionales no tradicionales: cómo acompañarlos

“La única constante es el cambio”. La famosa frase de Horáclito parece ser hoy más cierta que nunca, y el ámbito laboral no es la excepción. A los jóvenes de hoy les toca prepararse para dedicarse, quizá a profesiones nuevas o que aún no existen, y resolver desafíos que todavía no tenemos.

Con esta realidad, es natural que cada vez más estos estén explorando una gran diversidad de opciones de carrera que no son necesariamente los tradicionales (artes, cine, creación de contenido, moda, escritura, política, gestión cultural, etc). Aunque emocionantes, en crecimiento y llenas de oportunidades, estas inclinaciones pueden causar preocupación en los padres, quienes desean un futuro de seguridad para sus hijos.

Pero ¿cómo manejar ese momento en que un hijo o hija expresa interés en estudiar una carrera emergente o fuera de lo convencional? ¿Qué tanto deben los padres involucrarse en su decisión?

“Desde el enfoque integral del estudiante universitario, es importante que mantengan una postura flexible y abierta a los intereses y habilidades del hijo. Apostar a las ofertas no tradicionales siempre ha sido y será un paradigma por resolver por la generación más joven. Teniendo esto sobre la mesa, más allá de pensar en disuadir o apoyar la tarea es acompañar al hijo a informarse”, explica Michelle Lizardo, psicóloga, terapeuta infanto-juvenil y directora del Decanato de Estudiantes de Unibe.

Lizardo recomienda motivar a los futuros universitarios a la investigación sobre las áreas de interés, promover visitas a las instituciones educativas que ofrecen esas carreras, reunirse con profesionales del área, exponerlos a talleres preuniversitarios, programas prácticos, cursos cortos y demás opciones que sirvan ensayo y prueba de sus destrezas en el campo de interés.

La clave: acompañar

Importante: evitar las posturas de disuasión o negativas. Estas actitudes usualmente generan frustración, distanciamientos y desacuerdos y, además de afectar la toma de decisión del joven, “afectan su autoestima, su autoconfianza y sobre todo la relación padre hijo”, dice.

Esto es algo de gran importancia, ya que la autoestima y la autoconfianza son determinantes para la toma de decisión y la resolución de problemas cotidianos, especialmente en la etapa preuniversitaria, cuando los jóvenes están aún madurando a nivel cognitivo estas habilidades.

Solange Rodríguez, arquitecta, artista y directora de la licenciatura en Estudios Liberales de Unibe, asegura que además de que las carreras no tradicionales, específicamente en artes y humanidades, representan un aporte invaluable a la sociedad, también desarrollan importantes competencias en los estudiantes, como el pensamiento crítico y la creatividad. La educación en estos campos contribuye a la innovación, ya que “las mentes creativas identifican soluciones donde otros no las ven”. Además, dice, al integrar diferentes formas de pensar en entornos profesionales surgen abordajes novedosos y más efectivos a los desafíos y problemas.

Al igual que Lizardo, Rodríguez considera que, a la hora de acompañar a un hijo o hija con inclinaciones profesionales no convencionales, la información es poder. “Es importante apoyarles desmontando prejuicios sociales en torno a estas carreras, informándose de las alternativas que existen y canalizando su vocación hacia esquemas donde puedan construir sus oportunidades con una buena formación académica”, afirma. Después de todo, dice, “un profesional exitoso, es el que ama lo que hace”, y eso, precisamente, es lo que deseamos para nuestros hijos.

Puertas abiertas

En Unibe se realizan diversas actividades con este enfoque, dirigidas a estudiantes de secundaria, como programas de verano temáticos (ingenierías, diseño, comunicación, ciencias, cine, etc.) y los talleres vocacionales de carrera “Vive la Experiencia Unibe”. La universidad tiene una política de puertas abiertas al campus, de manera que cualquier estudiante puede solicitar cita con el Decanato de Estudiantes en orientación académica, Admisiones o la escuela de su interés y recibir información detallada.