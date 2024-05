Neyvi Tolentino, la dominicana que en España puso de moda la Inteligencia Artificial en el sector legal

“El tener una infancia humilde no limitó mi imaginación ni deseos de lograr lo que estaba en mi cabeza. Desde niña soñé con explorar el mundo y aprender de otras culturas. Esta oportunidad se materializó cuando decidí estudiar en el extranjero con una beca que me ayudó a ampliar mis horizontes profesionales y personales”. Con esta estimulante cita comienza a contar su historia Neyvi Tolentino, la dominicana que triunfa en España en el área jurídica.

No le avergüenza hablar de las carencias de su infancia, la que admite estuvo marcada por un fuerte deseo de "volar". "Siempre soñaba con ir más allá de las oportunidades disponibles en mi entorno.

Las noches donde nos quedábamos sin luz, me ayudaron a imaginarme en otros mundos mirando las estrellas". La vida y su deseo de superación hicieron realidad esos sueños.

Fue en el año 2006 cuando esta progresista mujer dejó República Dominicana para salir a lograr sus sueños. Su destino era Londres. Allí estudió inglés jurídico. Una vez concluye estos estudios, en 2007 se muda a España para realizar sus maestrías en Derecho, y por supuesto, para buscar de nuevas oportunidades y experiencias. Aquí, en su país, se había graduado en 2002 de Ciencias Jurídicas, en la Universidad Católica Santo Domingo.

¿Por qué España? Se le cuestionó tomando en cuenta que previo había estado en Londres. “Escogí España por su rica cultura, su sistema legal y las oportunidades de desarrollo en mi campo de especialización, que es el Derecho. Además, quería explorar un lugar que nadie en mi familia había experimentado antes”. Sus razones tendrá para ponderar este último motivo.

Ayuda a personas a conseguir su nacionalidad española

Tal vez a algunos no les suene su nombre, pero sí puede que le llame la atención el trabajo que hace. Ella trabaja con la Ley de Memoria Democrática. La define: “Es una ley que facilita la adquisición de la nacionalidad española para los descendientes de exiliados y víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, ayudando a restablecer un vínculo con España”. En palabras llanas, trabaja ayudando a las personas a recuperar su nacionalidad española.

¿En qué favorece esta ley a algunos dominicanos? Se le preguntó tomando en cuenta que tiene gran experiencia en el tema. No tardó en responder. “Beneficia a aquellos cuyos antepasados españoles fueron exiliados o perseguidos durante estos períodos críticos en España, permitiéndoles recuperar su nacionalidad española, sin necesidad de vivir en el territorio español”. Al ofrecer este dato, Neyvi hace notar que, actualmente, éste es uno de los pasaportes más poderosos del mundo.

Y como ustedes saben, no hay gente más curiosa que el dominicano, así que, había que preguntar: ¿Cuántos casos ha trabajado al respecto? No tardó en responder. “Venimos de haber liderado una ley similar, con un nivel de éxito superior al 99,9%, donde otros despachos han tenido miles de denegaciones. Ahora mismo, no sólo trabajamos en ampliar el número de ciudadanos que obtengan este derecho, sino en ser lo más diligentes para tenerlo en meses en vez de en años”. No hay duda de que le gusta decir: “misión cumplida”.

Neyvi dice que ser diferente también es hermoso. Lleva cinco años con su regalo.

Queda claro que esto no lo ha logrado de golpes y porrazos. Ha sido a base de estudios, de páginas para la izquiera y de fuerza de voluntad. “Me he especializado a través de estudios continuos, práctica legal y colaboraciones con expertos en Derecho Migratorio, manteniendo siempre una actualización constante sobre las leyes y regulaciones. Pero ha sido clave el crear un Departamento de Investigación Histórica en el despacho, que nos hizo líderes en la nacionalidad por origen sefardíes y ahora en la Ley de Memoria Democrática”. ¡No más palabras magistrada!

Pero esta dominicana no trabaja sola. Cuando en 2017 casi nadie creía en la Inteligencia Artificial (IA), Neyvi se alió a ella para brindar un mejor servicio. Es visionaria y, en este recurso tecnológico encontró la manera de agilizar lo que hace y poder atender mejor a sus clientes.

Tener un niño con autismo llevó a Neyvi a escribir un libro

‘Pablo León y el Misterio del 6 y el 4’ es el nombre del libro que Neyvi Tolentino escribió en honor a su hijo Pablo León Tolentino Sánchez, de cinco años. La acogida de su obra ha demostrado que no sólo como abogada el éxito le sonríe a esta dominicana.

“Este libro fue creado para celebrar la singularidad y diferencia de la condición de mi hijo Pablo León, un niño especial, con autismo nivel tres. También busca destacar su pasión por los números y cómo él ve el mundo. A través de esta historia, buscamos compartir su experiencia única y fomentar la comprensión y la inclusión de niños como él en la sociedad. Visibilizar el espectro y normalizar su condición”. Lo dice con la determinación que le ha permitido llegar adonde está. Está dispuesta a dedicar su tiempo, conocimientos y recursos para ayudar a quienes lo necesitan, especialmente a familias con niños con autismo.

Además de su labor como abogada, está profundamente comprometida con proyectos sociales que buscan mejorar la inserción social para niños en el espectro autista. “Esta combinación de práctica legal y compromiso social define quien soy tanto profesional como personalmente. Aparte del avance tecnológico que estoy promoviendo, veo cómo puedo ayudar en esta área, que lamentablemente, se está haciendo más habitual y dónde no hay medios para tratarlo de forma adecuada”. Neyvi lo dice dejando claro que ser diferente, también es hermoso. Llevando cinco años con su regalo.

Pero no sólo es apegada a su hijo. No hay duda de que Neyvi, hija de Viterbo Tolentino y Ana Bernal es muy familiar. Tal vez por ese lazo que la une a sus padres y a sus cuatro hermanos, es que: “Actualmente resido cuatro meses al año en mi país, e intento conciliar mi vida familiar con una empresa donde siento que puedo aportar más. Y debo decir que, el poder estar más tiempo es un doble deseo, ya no sólo por mi bienestar, sino porque significa que el país tiene espacio para el desarrollo de tecnología avanzada”. Es inteligente y sabe que ya aquí hay cabida para poner en práctica sus conocimientos.

Las trabas no le impidieron lograr el éxito

Volviendo a su rol en el sector jurídico, esta dominicana no le teme a los desafíos. Comenzó obteniendo una sólida educación en Derecho, seguida de varios másteres. “Aprendí a superar las dificultades como estudiante extranjera y fundé Tolentino Abogados, centrándome en aprender y crecer profesionalmente”. No es para menos, su pasión por la justicia y su deseo de ayudar a otros a navegar el complejo mundo legal han sido sus principales motivaciones.

Los desafíos que le hicieron frente a Neyvi incluyeron adaptarse a un nuevo sistema legal y cultural, así como asumir la integración social. “Los superé con dedicación, educación continua y el apoyo de mentores. Y no sólo quería superar esas trabas, sino aprender el máximo de ellas para ayudar a otros a superarlas. Ese fue el germen de lo que ahora es Tolentino Abogados”. Un buen ejemplo para aprender a caminar hacia la meta.

Vencer las trabajas que, en tierras extranjeras se le presentan a cualquiera, se le hizo más fácil porque antes de partir, ejerció su carrera aquí en el país. "Ejercí en República Dominicana antes de mudarme, lo que me proporcionó una base sólida en principios legales". De eso está orgullosa.

Pero todos esos sacrificios le han otorgado a Neyvi momentos felices. "He vivido muchas alegrías, como por ejemplo el nacimiento de mi hijo o aparecer en la portada de Forbes, aunque tristemente se han visto empañados por la pérdida de mi padre durante la pandemia o el diagnóstico que condicionaba la vida de mi familia. Pero el éxito, es no creerse mucho los premios y aprender a convivir con los problemas". La dominicana lo expresa sin dejar de agregar que está realizando un trabajo que ama y que tiene un gran impacto. "Pero no he llegado a ninguna meta, por lo que cada día sigo disfrutando de poder seguir esforzándome por mejorar el mundo", concluye la dueña de esta historia de éxito que hace sentir a los dominicanos orgullosos de sus representantes en el extranjero.