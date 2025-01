Así estafaron a Arath de la Torre por WhatsApp: "Hicimos la negociación y realicé la transferencia”

El actor mexicano Arath de la Torre se ha unido a la lista de celebridades recientemente víctimas de estafas. A través de sus redes sociales, el actor advirtió al público sobre este tipo de fraudes.

El incidente ocurrió cuando Arath intentó realizar una reservación en línea para el hotel Dreams Resort and Spa Riviera Maya. Al principio, todo parecía legítimo.

“Por medio de un WhatsApp me contactaron, hicimos la negociación y realicé la transferencia”, detalló.

Sin embargo, después de efectuar el pago vía SPEI, los supuestos agentes del hotel bloquearon al actor, dejándolo sin posibilidades de recuperar el dinero.

“No volví a saber de ellos. No sé nada, el banco obviamente no me devuelve el dinero, porque fue mediante una transferencia SPEI”, agregó.

Arath añadió sentirse triste por la situación y comentó que compartía su experiencia para evitar que otros cayeran en engaños similares.

Además, hizo un llamado a los hoteles para que tomen medidas más estrictas con sus plataformas y canales de comunicación.

“El hotel debería cuidar muchísimo estas cosas, quiero denunciar esto y exponerlo a la opinión pública porque también los hoteles deben responsabilizarse de estas cosas”, dijo.

Hasta el momento, Dreams Resort and Spa Riviera Maya no ha emitido un comunicado sobre lo sucedido.

Recientemente, el actor Germán Ortega también reveló que fue estafado por una empresa de remodelación de interiores. Contrató a una persona a través de redes sociales, quien visitó su casa para tomar medidas y elaborar un diseño. Luego le pidieron un adelanto de 230 mil pesos para los materiales. Cuando llegó el momento de comenzar los trabajos, el proveedor alegó una emergencia médica y, aunque lo redirigió a otros miembros de la empresa, estos tampoco respondieron. Germán intentó contactarlos nuevamente, pero no recibió respuesta.

La actriz Cynthia Klitbo también fue víctima de una estafa el año pasado, cuando personas fingieron ser empleados de su banco y vaciaron su cuenta de ahorros.