Jóvenes traerán autoras de libros de plataforma literaria

Organizado por dos jóvenes veinteañeras, Pamela Martínez, fundadora de la librería “Books Worlld”, y Yamileth Emiliano, se celebrará en Santo Domingo un evento único en la historia del mundo literario en el país: la presentación de ocho escritoras de Wattpad, plataforma de escritura y lectura en línea.

Promoción de la literatura

La actividad “Wattpad in the World” “busca convertirse en un evento de promoción de la literatura en el país”, afirma Yanibel Luna en un artículo publicado en el Listín Diario. No es para menos, esta plataforma literaria de escritura y lectura en línea “ha demostrado ser un semillero de talento creativo”.

¿Quiénes son las escritoras que vienen?

Las conoce la juventud que ama la lectura. Son escritoras que están logrando atraer el interés hacia la lectura a jóvenes de diversos lugares del mundo. Son ellas Eva Muñoz, Darlis Estefany, Karine Bernal, Gleen Black, Jazmín Martínez, Elena López, Flor di Vento y Melissa Ibarra. Compartir con ellas está ahora al alcance de tus hijas o nietas. Apóyalas en su amor por la lectura. Aquí van los datos.

Encuentro en Santo Domingo

Este interesante encuentro será el sábado 6 de abril, en Lungomare, en la avenida George Washington, en la capital, aunque las organizadoras y la librería tienen su sede en Puerto Plata. A través del 849-475-6933 se pueden adquirir los boletos de entrada. Aplausos para Pamela y Yamileth por su esfuerzo a favor de la literatura tanto de libros en físico como en digital. Con jóvenes así, el futuro es de optimismo.

“Recursos”: una exposición fotográfica

Mary Frances Attías lleva varios años dedicada al arte de la fotografía. Sus imágenes han colgado de muros en diferentes entidades culturales del mundo. En esta ocasión, y con el nombre “Recursos”, inaugurará mañana miércoles 6 de marzo una muestra en la sala de exposición Apec, en La Casona, avenida Máximo Gómez esquina José Andrés Aybar Castellanos. El acto cultural inicia a las 7:00 de la noche.

La imagen fotográfica: un testimonio

Para Mary Frances Attías, “la imagen fotográfica es testimonio de nuestra evolución y reflejo de la sociedad en que vivimos. En ella se contrasta lo hermoso y lo feo, el pasado y el presente, se ponen de manifiesto verdades y se encubren mentiras”. Sus palabras no tienen desperdicio.

En Altos de Chavón: Latidos

“Latidos / cuando Chavón te atrapa”. Nombre que manifiesta el sentimiento que produce Chavón en el artista Xavier Roselló. Es el título de la exposición de 20 acuarelas que abre este sábado 8 en el Museo Arqueológico Regional Altos de Chavón, a las 7:30 de la noche. Podrás verla hasta el 9 de abril.