El inicio de prisión del exintérprete de Shohei Ohtani está bajo secreto

La fecha de entrega del exintérprete de la estrella del béisbol Shohei Ohtani, quien debía comenzar su condena de casi cinco años de prisión el lunes, se pospuso, según fiscales federales.

El motivo del cambio y la nueva fecha de entrega de Ippei Mizuhara están bajo secreto, declaró el lunes el portavoz del Departamento de Justicia, Ciaran McEvoy.

Mizuhara fue sentenciado en un tribunal federal de Santa Ana el mes pasado a cuatro años y nueve meses por fraude bancario y fiscal, tras robar casi 17 millones de dólares de la cuenta bancaria del jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Debía entregarse a las autoridades el lunes.

Mizuhara se declaró culpable de fraude bancario y fiscal, y se disculpó con Ohtani, los Dodgers de Los Ángeles, el gobierno y su familia en el tribunal.

Su abogado no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios. Como intérprete del que podría considerarse el beisbolista más famoso del mundo, se suponía que debía conectar al atleta japonés con sus compañeros y aficionados angloparlantes.

Sin embargo, tras bastidores, las autoridades afirmaron que Mizuhara había comenzado a acceder a la cuenta de Ohtani a partir de 2021 y había modificado sus protocolos de seguridad para poder hacerse pasar por él y autorizar transferencias bancarias.

Ha reconocido haber usado el dinero para cubrir sus crecientes apuestas y deudas con una casa de apuestas ilegal, además de tarjetas de béisbol por valor de 325.000 dólares y sus propias facturas dentales.

A Mizuhara también se le ordenó pagar 18 millones de dólares en restitución, de los cuales casi 17 millones fueron para Ohtani y el resto para el IRS. Fue condenado a tres años de libertad supervisada, además de la pena de prisión. En el béisbol, Mizuhara estuvo al lado de Ohtani en muchos de los momentos más destacados de su carrera, desde ser su receptor durante el Derby de Jonrones del Juego de las Estrellas de 2021, hasta estar presente en sus dos victorias como Jugador Más Valioso de la Liga Americana y su contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers de Los Ángeles.

Fuera del campo, Mizuhara era amigo y confidente de Ohtani. Es bien sabido que renunció a los Angelinos de Los Ángeles durante el cierre patronal de la MLB de 2021 para poder seguir hablando con Ohtani, y fue recontratado tras llegar a un acuerdo.

Este caso ha generado un revuelo mediático internacional y se deriva de una investigación más amplia sobre las casas de apuestas deportivas ilegales en el sur de California y el lavado de dinero a través de casinos en Las Vegas.