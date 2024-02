Tras la sombra del amor: cómo los trastornos emocionales impactan las relaciones de pareja

Estamos sumergidos en el mes de febrero, un período tradicionalmente asociado con el amor y la amistad en República Dominicana. Las vitrinas de las tiendas nos recuerdan la llegada del Día de San Valentín, adornadas con corazones, peluches y los colores rosa y rojo. Este mes también pone de manifiesto la vulnerabilidad de las relaciones, ya sea de amistad o pareja, frente a las amenazas contemporáneas, como la infidelidad, la falta de compromiso y los desafíos de comunicación, agravados por el impacto de las redes sociales. Sin embargo, existen amenazas más sutiles y silenciosas que también afectan de manera negativa.

Los trastornos emocionales son condiciones que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento de las personas. Pueden causar una amplia gama de síntomas, como ansiedad, depresión, ira, irritabilidad, cambios en el apetito o el sueño, y problemas de concentración. Es elevada su prevalencia en la sociedad, con un 4.7 % en casos de depresión y un 5.7 % en problemáticas de ansiedad, ejercen una influencia significativa en diversos ámbitos, incluyendo el laboral, social y, especialmente, el de pareja.

Las relaciones amorosas son intrincadas y requieren un equilibrio emocional para prosperar. Cuando uno o ambos miembros de la pareja enfrentan un trastorno emocional, la relación puede verse impactada de manera significativa.

La investigación ha evidenciado que los trastornos emocionales tienen un impacto negativo en las relaciones de pareja. Por ejemplo, estudios publicados en revistas especializadas como el Journal of Consulting and Clinical Psychology y el Journal of Family Psychology indican que las personas con trastornos de ansiedad o depresión tienen mayores probabilidades de enfrentar conflictos y divorcios.

Estas enfermedades emocionales afectan las relaciones de diversas maneras, como:

Aumento de conflictos: la irritabilidad, impulsividad o ansiedad pueden provocar discusiones frecuentes. Una persona con trastorno de ansiedad puede preocuparse por detalles pequeños, generando tensiones con su pareja. Del mismo modo, un individuo con trastorno de ira puede explotar verbal o físicamente, dañando la relación.

Problemas de comunicación: los trastornos emocionales pueden dificultar la expresión de sentimientos, generando malentendidos y resentimientos. Por ejemplo, una persona con trastorno depresivo puede tener dificultades para comunicar sus emociones, creando barreras en la comunicación con su pareja.

Distancia emocional: la pérdida de intimidad y conexión puede surgir debido a problemas para sentirse cómodo o confiar en la pareja. Por ejemplo, la ansiedad social puede dificultar la construcción de un vínculo emocional sólido.

Problemas sexuales: pérdida de libido, dificultad para excitarse o relajarse pueden afectar la actividad sexual. Los trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad pueden influir directamente en la satisfacción sexual de la pareja.

¿Cómo superar estos desafíos?

Un terapeuta puede brindar comprensión y estrategias para manejar eficazmente estas enfermedades. Además, se pueden tomar medidas como:

• Comunicación abierta y honesta: reducir la confusión y malentendidos al compartir abiertamente los sentimientos y necesidades con la pareja.

• Establecer límites saludables: proteger la salud mental y emocional mediante la definición de límites que resguarden la estabilidad emocional de ambos.

• Buscar apoyo: Recurrir a amigos, familiares o terapeutas para obtener apoyo durante los momentos difíciles.

• Aprender sobre el trastorno: mayor conocimiento sobre el trastorno facilita la comprensión y el manejo tanto para la persona afectada como para la pareja.

• Ser honesto con la pareja: compartir abiertamente sobre el trastorno y cómo puede afectar la relación.

• Hablar sobre las necesidades: dialogar sobre las necesidades emocionales y cómo la pareja puede brindar apoyo.

Con esfuerzo y dedicación, las personas que enfrentan trastornos emocionales pueden construir y mantener relaciones de pareja sanas y satisfactorias. La clave radica en la comprensión, la comunicación abierta y el apoyo mutuo en el viaje hacia la salud emocional.