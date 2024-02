Día Nacional del Folklore 2024

¿Ustedes saben por qué insisto en defender las fechas y los escritos? Porque es la única forma en que podemos rememorar un hecho histórico o un vocablo, no escogerlo de una forma medalaganaria, por capricho o por amiguismo.

El sábado se celebra el Día Nacional del Folklore, porque un 10 de febrero de 1884 salió publicado por primera vez el vocablo “Folklore” en el periódico El Eco del Pueblo, de Santiago de los Caballeros. En virtud del Decreto 173-01 del Poder Ejecutivo del 2001, se escogió ese día para conmemorar la difusión pública del vocablo en el país.

Es un día para reflexionar, para preguntarnos qué tanto conocemos de nuestra cultura tradicional y popular, por qué debemos amar lo que nos pertenece, por qué debemos de proteger y respetar a los portadores de tradiciones, a no exponerlos en vídeos en donde aparecen ritos funerarios, como el Cumbá, que el antropólogo Carlos Hernández Soto lo describe en su libro “Morir en Villa Mella, ritos funerarios afro dominicanos”, como “encuentro místico de los miembros vivos y difuntos de un mismo fundo familiar”.

No es una ni dos veces que me han llamado para que lleve a turistas, periodistas o investigadores a Villa Mella para tomar fotos o hacer videos de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella y me he negado, pero otros les “hacen el dúo” y los complacen, a sabiendas de que los congos son danzas rituales y quien quiera verlos danzar deben de esperar la Fiesta del Espíritu Santo, la celebración del Día de Nuestra Señora del Rosario, que es el siete de octubre o un cabo de año o banco. Me preocupa el oportunismo, la injerencia y la falta de respeto a que están sometidos estos entes folk, tan valiosos, tan orgullosos de sus tradiciones y su comunidad.