¿Deseas encontrar pareja en el nuevo año? Empieza por amarte a ti mismo

¿Se cierra un año más y sigues formando parte de la fila de los solteros y sin compromiso? Si para el año que se avecina piensas seriamente en poner fin a esa situación y tomarle la palabra al cantor popular regalándote “un cariño nuevo”, las siguientes líneas te caerán como anillo al dedo.

Y es que antes de poner en práctica estrategias como socializar más, registrarte en aplicaciones de citas o pedir a tus seres queridos que te presenten a un potencial interés amoroso, necesitas recordar que una pareja constituye solo una parte de la vida -no su totalidad- y que tu felicidad no debe depender exclusivamente de la presencia de un compañero o compañera.

Así lo afirma el psicólogo y terapeuta de pareja Ricardo Pichardo (@psicohumanizar), quien comparte con LISTÍN DIARIO algunos pasos que debes dar si en tu lista de deseos para el año que se aproxima está darle la oportunidad al amor o entablar un compromiso serio.

En primer lugar, el psicólogo te recomienda hacer un listado, “tan largo como se quiera”, detallando todo aquello que anhelas recibir de esa persona especial, y, al finalizar esa lista, comenzar a darte tú mismo todo eso que esperas del otro.

Si quieres una pareja que te respete, reflexiona sobre aquellas áreas de tu vida en las que tú mismo te faltas el respeto y remedia el problema. Si quieres una pareja que te cuide, piensa en cuáles áreas no te estás cuidando (salud, alimentación, seguridad personal…) y comienza a tomar responsabilidad de ti mismo.

“Esto es un ejercicio muy poderoso”, dice Pichardo, “pues me ayuda a dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Me ayuda a interiorizar en el significado de la palabra adulto: ser adulto no es más que convertirme en mi propio papá, en mi mamá, en ser mi propio protector, pero sobre todo en mi propio amor, para no endilgar a otro esta responsabilidad, pues no le pertenece”.

“Cuando soy capaz de darme lo que necesito, puedo establecer un vínculo mucho más sano con esa persona que elija para acompañarnos en el camino. De lo contrario, viviré esperando que el otro me dé lo que no puede ni le corresponde. Veré al otro como el ser humano que es y no como el salvavidas al que me tengo que aferrar para ser feliz”, añade el profesional de la conducta.

En segundo lugar, asegura Pichardo, es importante entender cuál es para ti el significado del amor. “Aunque resulte paradójico”, argumenta, “no todos amamos de la misma manera ni nos sentimos amados de la misma manera”.

Esta noción se desarrolla en el popular libro Los 5 lenguajes del amor, en el que el autor Gary Chapman explica de manera sencilla cómo encontrar y conocer nuestro lenguaje del amor y descubrir el de nuestra pareja para poder entendernos.

“Si hablamos lenguajes distintos, es posible que esa relación no prospere por razones obvias”, alerta Pichardo.

Por último y no menos importante, el psicólogo exhorta a tener cuidado con las altas expectativas que muchas veces tenemos frente a la relación de pareja.

“Uno de los aspectos más delicados es la idealización que hacemos del otro, otorgándole, muchas veces, atributos sobrenaturales que nada tienen que ver con un ser humano real, de carne y hueso. Hemos aprendido a relacionarnos, no desde el amor auténtico, real, imperfecto, sino del amor que aprendimos en las telenovelas y en los cuentos de Disney, un amor romántico, que ‘todo lo puede’, muy alejado de la realidad”, expone.

Urge deconstruir la noción de “príncipe azul” y aclara que aceptar a las personas con su humanidad, con sus virtudes y defectos, propicia vínculos más sinceros y realistas.

“En la medida en que entienda que no necesito ser rescatado o rescatada, ni que tengo que salvar o conquistar, en esa misma medida será mucho más viable establecer un vínculo sincero de dos personas reales, en un contexto real”, expresa.

Las parejas se construyen

El ser humano, por naturaleza gregario, busca establecer relaciones significativas, y eso incluye la elección de pareja. Sin embargo, esta elección debe hacerse de manera consciente y basarse en propósitos saludables, no en la intención de llenar vacíos emocionales.

“El problema es que vamos a las parejas con todas las carencias de nuestro hogar, aquello que nos hizo falta de nuestros padres, queremos que esa pareja supla eso que nos faltó, sin siquiera sospechar que es un trabajo que nos pertenece a cada uno de manera individual”, advierte el psicólogo y terapeuta de pareja Ricardo Pichardo.

Pichardo recuerda el mensaje del psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung cuando dijo: “Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia dentro, despierta”. Esta frase, dice, apela a que mientras estemos buscando fuera de nosotros la solución a lo que necesitamos o el culpable de lo que nos ocurre, estamos soñando, que no es más que vivir de una ilusión de algo que no será nunca realidad. En cambio, añade, si nos atrevemos a mirar hacia el interior y saber que somos nosotros y nadie más los responsables de nuestra felicidad, de que somos los responsables de darnos a nosotros lo que necesitamos, dejaremos de esperar que venga de otro el bienestar que anhelamos.

“Soy de la escuela que piensa que las parejas ni se buscan ni se encuentra, más bien se construyen”, manifiesta el terapeuta.

Ahora bien, si has abierto tu mente y tu corazón a la posibilidad de encontrar el amor en este nuevo año, y, en aras de ese objetivo, planeas poner en práctica estrategias como registrarte en aplicaciones de citas o aceptar más invitaciones por parte del sexo opuesto, Pichardo te sugiere hacerlo de la misma forma en que deberías ir al supermercado: sin hambre.

“Es muy probable que, si vamos al super con hambre y sin una lista previa, llevemos alimentos de más, o simplemente la funda de pan no llegue entera a la casa, pues tomaremos lo primero que aparezca para saciar esa necesidad. Haciendo una analogía con estas plataformas, la recomendación de rigor es no entrar con hambre, pues pudiéramos elegir lo primero que aparezca con tal de cubrir esa necesidad de relacionarnos”, expone.

En el proceso de abrirte al amor, y en caso de que lo necesites, no desprecies la posibilidad de acudir a terapia. Según Pichardo, una persona podría requerir apoyo terapéutico en la medida en que crea que repite patrones o si piensa que necesita de una pareja para ser feliz y no concibe el mundo sin tener a su lado a alguien que le acompañe.

Y si al final del próximo año sigues encabezando la lista de los eternos solteros, recuerda que una pareja no ocupa toda tu vida, sino que es una parte de ella.

“Si hago consciencia de que es solo un aspecto de mi vida y no toda mi vida, podré vivir como soltero siendo totalmente feliz”, aclara Pichardo. “Si pasa el tiempo y esa pareja no llega, no provocará ninguna alteración en mi cotidianidad pues estaré tan pendiente a mí y de mis proyectos que esto no hará mella en mí”.