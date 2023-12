El arte de crear con resina epoxi

La técnica de elaborar piezas con resina epoxi se adueña de las tendencias artesanales y suma seguidores cada día.

Este líquido viscoso y transparente (poliepóxido) se endurece cuando se le agrega un catalizador. Esto permite que se puedan crear todo tipo de objetos y accesorios duraderos, desde un sencillo llavero hasta enormes topes de mesa, separadores de libros, lapiceros, vasos, dijes, portarretratos, bandejas, plaquitas para el collar de las mascotas, portavasos, cofres, trofeos y todo cuando se pueda moldear.

A partir de esa base, el resultado final depende de la imaginación del artesano y, en ese sentido, la emprendedora dominicana Sarah Alcántara (@sarah_resina) se lleva todos los honores en cuanto a creatividad se trata.

Separador de libros y agenda. Algunos de los trabajos con resina que elabora Yolandi L. (@grupo_carassius).

ARTE Y ALTRUISMO

Con apenas dos años trabajando la resina epoxi, Sarah no solo se dedica a crear piezas únicas con colores y formas de sutil atractivo, también imparte talleres para todo el que quiera iniciarse en este oficio, tanto como pasatiempo como para un futuro emprendimiento.

“A mí la resina me cambió la vida –dice Sarah-. Me formé académicamente como psicóloga organizacional, hice una especialidad en Administración de los Recursos Humanos y por más de una década trabajé en el sector privado con buenos beneficios; pero había algo en mí que me gritaba que necesitaba un cambio en mi vida, y entonces conocí la resina y me enamoré de ella”.

En un principio trabajó de manera empírica y luego decidió capacitarse, le comenta a Listín Diario.

Entre presenciales, virtuales y personalizados, Sarah ha impartido este año unos 20 talleres.

“Pero nunca pensé que años más tarde, gracias a Dios y a la resina, estaría viviendo completamente del fruto de mis manos. Renuncié a mi empleo y a mi zona de confort y me aventuré en esta carrera que ha sacado lo mejor de mí, ese lado artístico, creativo, sensible”.

Sarah explica que es una experiencia muy gratificante poder encapsular recuerdos y crear detalles completamente personalizados con este material.

“Cada detalle, cada pieza, es elaborada con mucha entrega, con mucha pasión. Siempre les digo a mis alumnas en los talleres que la resina es un desestresante: te ayuda a mejorar el enfoque y hasta te sube la autoestima, cuando puedes ver todas las cosas lindas que puedes crear con tus propias manos”.

Y es así. Yolandi L. Rosario (@grupo_carassius), una de las alumnas de Sarah que decidió seguir sus pasos, asegura que es lo más parecido a un pasatiempo útil, didáctico y divertido. Todo a la vez.

Yolandi siguió los pasos de su mentora y asumió el trabajo de resina como un pasatiempo.

“El proceso de elaboración de la resina te ayuda hasta psicológicamente. Cuando empiezas a trabajar no piensas en lo que vas a ganar o en los costos, porque no lo ves como un trabajo, sino como un pasatiempo, algo que te gusta tanto que quieres ver el resultado final de una pieza no para cobrarla, sino para ver lo chulo que quedará. En ese proceso, cuando tienes un pedido y llegas a tu casa a trabajarlo, botas el estrés del día, del trabajo; y el tiempo se va sin darte cuenta”, comparte Yolandi.

DETALLES. Para la decoración, prácticamente todo es válido: flores secas (naturaleza muerta), fotografías curadas, recuerdos personales, accesorios para manualidades e incluso animales disecados.

PROTECCIÓN Sarah recomienda seguir sin condiciones ciertas normas de seguridad mientras se trabaja con la resina, como usar mascarillas o máscaras profesionales para proteger el cuerpo de los olores y vapores, utilizar guantes de nitrilo para las manos y la piel y gafas de seguridad para proteger los ojos de las partículas que pudieran salpicar.

Una bandeja elaborada con granos reales de café.Sarah Alcántara

