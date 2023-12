Aprender no tiene edad: ventajas de hacer una carrera más adelante

Los cierres e inicios de año nos ponen en modo reflexivo y de planificación. Así, que en estas fechas es muy habitual pensar en propósitos y metas para los próximos 12 meses. Los hay de todo tipo: para algunos puede ser comer saludable, hacer ejercicio o conseguir un nuevo trabajo; para otros, aprender algo nuevo o terminar esa carrera que no había podido completar. Si estas últimas están en tu lista para 2024, si tienes una vecita dentro que te dice: “estudia”, sigue leyendo.

Hoy, más que nunca, se reconoce la importancia del aprendizaje para toda la vida y los beneficios de la educación en todas las edades. En el caso de la educación superior, cada vez hay más personas que en la adultez deciden hacer una carrera universitaria, ya sea porque al terminar la secundaria no tuvieron oportunidad de entrar a la universidad, porque no estudiaron lo que realmente querían o, sencillamente, porque desean hacer una segunda carrera en un área de su interés.

No importa si tienes 30, 40 o 60, estudiar esa carrera de grado que sueñas puede ser un paso muy positivo con múltiples beneficios. Laura Rivera, cantante (vocalista de la agrupación Tribu Del Sol) y actriz, empezó la carrera de Derecho al terminar la secundaria, pero, detuvo sus estudios para irse del país y dedicarse por completo al cuidado de sus hijos. Ya cuando estos estaban grandes, decidió volver a la universidad y empezó a ver opciones que se adaptaran a su estilo de vida y responsabilidades, a la vez que fuera una institución con prestigio y calidad académica probada. Tomando esto en cuenta, se inscribió en el programa de Derecho de Unibe Adultos.

Hoy día, ya bastante avanzada en la carrera, Laura está muy satisfecha de haber dado el paso. “Me alegra mucho haber tomado la decisión. Al emperzar a estudiar y alimentar mi intelecto, me di cuenta de que me hacía falta… Si y sus hijos están grandecitos y usted tiene un tiempo para usted, ¿qué mejor que dedicarlo para crecer, para ser mejor profesional o terminar un sueño que quizá estaba por la mitad o no sabías que podías cumplir?”, dice.

Estas son algunas de las principales ventajas de iniciar una carrera o volver a la universidad siendo adulto:

1. Aumentar oportunidades laborales. Cursar una carrera universitaria da acceso a un mundo de conocimiento amplio y permite el desarrollo de competencias académicas y personales que contribuyen a tu desarrollo, lo que eleva las perspectivas de empleo, asensos y mejores oportunidades laborales y de ingresos.

2. Ampliar tu visión del mundo y aprender de tus pares. Cuando se hace una carrera en la adultez, los grupos suelen ser más diversos, reuniendo estudiantes de distintas edades, orígenes y experiencias. Esta diversidad enriquece las discusiones en clase y promueve el intercambio de diferentes perspectivas, lo que, a su vez, reduce los prejucios, aumenta la empatía, estimula el pensamiento crítico y proporciona una experiencia académica más dinámica y enriquecedora. Por otro lado, al tratarse de un público adulto, tú y tus compañeros pueden alimentarse de sus respectivas experiencias y conocimientos, creando así un entorno de enseñanza mutua.

3. Aumento de la red de contactos. Al realizar una carrera universitaria se establecen conexiones significativas con compañeros, docentes y profesionales del área que estés estudiando, y en la adultez es más fácil sacarle partido de inmediato a esa valiosa red.

4. Aprendizaje significativo. La madurez, la experiencia y el estar ya insertados en el mercado laboral, permiten que los estudiantes adultos puedan aplicar sus conocimientos previos para adquirir nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, poner en práctica en el mundo real los conceptos aprendidos en el aula.

5. Satisfacción personal. Al estudiar en la adultez generalmente tenemos una mayor capacidad de adaptación y resolución de problemas, lo que hará más manejable la gestión de la carga académica. Claro, completar un programa de grado en esta etapa de la vida tendrá sus desafíos, sin embargo, por esa misma razón, cumplir esa meta te dará un sentido de logro y satisfacción personal mayor.

La Universidad Iberoamericana, Unibe, incorporó los programas para adultos a su oferta académica, con un modelo educativo basado en estrategias de aprendizaje activo y un currículo flexible, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior a este público y fomentar el aprendizaje para toda la vida.