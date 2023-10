¡A ver la casa de Máximo Gómez!

A la búsqueda de unas arepitas de burén, de las que en cierta ocasión me había hablado Xiomarita Pérez, cruzamos el Puente Rafael Hererra Cabral, en Baní, designado en honor al icónico director del Listín Diario, nacido en esta ciudad. Con el GPS mi hijo Alexis, a paso de tortuga por el intenso tráfico, se dirige hacia el mercado. Es que dichas arepitas las venden al frente, en diagonal de éste. Preguntamos a un lugareño. ‘Es ahí, pero no está. Viene temprano; el tipo ya recogió y no viene todos los días’, explica. ‘¿Qué quieres hacer?’, pregunta mi hijo. ‘Vamos a conocer la casa-museo de Máximo Gómez’. Encontramos ¡un estacionamiento vacío! delante del pequeño parque homónimo. Entramos. Antes de acercarnos a la casa-museo, nos detenemos a leer una tarja con palabras de Juan Bosch y otra con las de Fidel Castro. Es que el entonces Presidente cubano visitó la ciudad en agosto de 1998 y honró la memoria del dominicano que luchó en Cuba a favor de su independencia. Por eso en su señalamiento dice que Máximo Gómez ‘llegó a convertirse en una de las figuras más extraordinarias de nuestra historia. No sabemos, o mejor aún, no me atrevería o no intentaría discutir si era cubano o era dominicano’. Sobre esa visita del comandante Castro, me cuenta Alexis que vino con dos “dobles”. No es de extrañar. Así hacen muchos estadistas como protección.

Parque Máximo Gomez en Baní.Alexis Ramos B.

En cuanto a las palabras de Bosch, son tajantes: ‘Ni antes ni después ha nacido en esta tierra un hombre de la estatura de Máximo Gómez’. Se lamenta de que su imagen ‘se ha mantenido oculta a los ojos del pueblo dominicano; no se ha dicho nunca al pueblo dominicano la verdad sobre Máximo Gómez’, a quien califica de ‘banilejo de nacimiento y grande en América que salió un día de Monte Cristi para ir a la gloria’.

Nos acercamos a la casa-museo. Está cerrada. Se levanta sobre el lugar donde estuvo su vivienda familiar, la cual fue consumida por un fuego. En un artículo publicado en el Listín Diario por Margarita Brito, la periodista pudo observar que quedaba un horcón de la casa original, donde vivió su infancia y parte de su juventud. Al describir la vivienda museo señalaba que “está construida en madera y techada con guano y, aunque tiene pocos enseres de la época, se replicó cada detalle de aquellos años: puertas, ventanas, objetos como plancha, mortero y otros”. En el parque se encuentra el local de la Fundación Máximo Gómez. Tampoco está abierto.

Sepa más Máximo Gómez Máximo Gómez nació en Baní, el 18 de noviembre de 1836. En la guerra de independencia cubana ocupó el cargo de general en jefe de las tropas revolucionarias.