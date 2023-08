“The Women Experience”, un encuentro para conectar con la mujer que eres

Con el propósito de que las mujeres tengan una experiencia de conexión, crecimiento y bienestar, se realizará el evento “The Women Experience” (TWE), desarrollado por la comunicadora Jugenme Rodríguez Bournigal.

De acuerdo con Rodríguez, quien también es estudiante de la carrera de Psicología Clínica, este encuentro tiene el compromiso de impulsar el diseño y la construcción de estilos de vida plenos y en equilibrio.

En esta primera edición, se van a abordar conferencias sobre la expansión de la conciencia, la autoestima y el autocuidado.

“Durante un día estaremos celebrando las formas en las que las mujeres pueden encontrarse consigo mismas, obtener las herramientas necesarias para salir adelante en un momento de estrés. Será un espacio donde nos dejemos envolver por los sentidos y tengamos una experiencia de total conexión”, expresó Rodríguez.

Agregó que todo está pensado para que sea un día que la mujer se lo regale y tenga un despertar o descubrimiento personal. Sostuvo que, con los exponentes de la conferencia, las presentes podrán descubrir la grandeza que ellas tienen y el poder de transformar sus vidas de manera positiva.

“Espero que las asistentes tengan un despertar para disfrutarse más y puedan descubrir el poder que tienen en sus manos para soñar en grande y construir su plenitud y un estilo de vida que impacte de manera positiva en todo su entorno”, indicó Rodríguez sus expectativas durante una entrevista con el Listín Diario.

Añadió que una mujer que se cuida interactúa de manera saludable en todos sus roles, es decir, como madre, esposa, amiga, hija y profesional. Un ser humano que se cuida y busca conscientemente su bienestar se le nota.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en el JW Marriott Santo Domingo, dirigido a un público de 30 a 55 años.

Entre los conferencistas invitados está Mario Alonso Puig, con la charla “El camino a la grandeza”; Janis Santaella, con el taller “Sana tu autoestima y vive a tu favor”, y Raquelina Luna, con “Crono Salud: Ritmo interior de la mujer”.

También estarán Valentina Ramírez, con el taller “Meditación y cerebro”; Hayddé Domínguez, con “Conectando con mi sexualidad”, y Pamela Pichardo con el conversatorio “Dueña y capitana de mis finanzas”.

“En balance”

Según explicó Rodríguez, TWE nació de las experiencias que ha acumulado con su preparación profesional y otros proyectos que ha desarrollado, como el de “Mamá en Balance”, una iniciativa que surgió en 2016.

“Mamá en Balance es el resultado de cuando fui madre por primera vez y me sumergí mucho en el rol, perdiéndome en otros ámbitos. Siento que no me cuidé lo suficiente en esa primera maternidad, no me otorgué el autocuidado que necesitaba y me desgasté”, relató.

Su experiencia como madre despertó áreas maravillosas en su vida, aunque tuvo que hacer una transformación interior para poner límites y conectar roles a nivel profesional. A partir de este crecimiento, entendió la importancia de compartir sus enseñanzas con otras mujeres que han pasado por la misma situación.

“Este proyecto ha sido la antesala de todos los demás pasos que he dado, como la certificación en Coach Internacional en ‘Disciplinas positivas para familias y parejas’; ahora estudio Psicología Clínica. Todo ha ido en un orden lógico que ha ido enlazando todas estas experiencias, dando vida a ‘The Women Experience’”.