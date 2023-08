El fisiculturismo, un estilo de vida para prolongar la salud

En los últimos años, se ha incrementado el número de aficionados al fisiculturismo en República Dominicana. La tendencia de verse “musculosamente bien” se ha convertido en un estilo de vida que demanda disciplina.

De acuerdo con Dan Gómez, coach dedicado desde hace 12 años al fitness, el fisiculturismo aún no es visto como un deporte, pero se encuentra en el punto de que lo reconozcan como tal.

“El fisiculturismo es un estilo de vida para prolongar la salud a lo largo del tiempo si se hace correctamente”, enfatizó Gómez, a la vez que señaló que para ser un fisiculturista, lo primero que se necesita es “amor propio, decisión y determinación”.

Beneficios

Comentó que entre los beneficios de esta disciplina, el más importante tiene que ver con el cambio de mentalidad. “Quienes deciden hacer esta actividad física deben adoptar una mentalidad diferente a la media y eso se transfiere a muchas áreas de su vida”.

“Esta disciplina te hace adoptar un estilo de vida diferente, pero saludable. No solo termina siendo bueno para entrenar, sino también te da la capacidad para desenvolverte mejor en otras áreas”, agregó el entrenador.

Según Gómez, también tiene como ventaja que la persona se vuelve más eficiente en su trabajo porque tiene menos tiempo de ocio y deja de salir a la vida nocturna, concentrándose en su cuerpo y su salud.

“Para ser un atleta”

En términos de nutrición, para ser un atleta de fisiculturismo, lo primero que se hace es levantar un perfil del individuo, en cuanto a edad, estatura y peso. Luego se realiza un análisis para ver cómo se encuentran las hormonas, y de esta manera se pueda abordar correctamente según los objetivos que deseen lograr.

Dependiendo de esos datos, la persona evaluada tendrá una cantidad de calorías, carbohidratos, proteínas y grasas que se conocen como macronutrientes, así como vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos, que corresponden a la clasificación de micronutrientes.

“Estos elementos en combinación con un buen entrenamiento son los que ayudan a tener un mejor desempeño que tiene como resultado una transformación física”, detalló Gómez.

Recomendó a quienes deciden ejecutar este tipo de ejercicios, que lo más relevante es acercarse a personas coherentes y profesionales.

“Tienes que asegurarte de que si tiene conocimiento de nutrición debe verse saludable, si es un entrenador debe estar entrenado y lucir acorde a lo que predica, para que así la formación que reciba sea adecuada”, aconsejó.

Cero presiones

Buscar la perfección física extrema no es un trabajo que se logra solo con desearlo, conlleva disciplina y renuncias. Para Gómez, la presión de que los demás te vean “musculosamente” o simplemente “exagerado” tiene mucho que ver con el entorno en el que te desarrollas.

“Cuando una persona entra en el culturismo debe evaluar su círculo, porque obviamente va a llevar más presión si quiere llevar doble vida”, comentó.

Se siente genial

Para el fundador de Body Factory, entrenar es una de las actividades físicas que más energía le da. “Entrenar se siente genial y lo digo porque lo vivo, entreno un mínimo de tres veces a la semana y me siento más joven en comparación con cuando tenía 20 años”.

Con 40 años de edad, relató que experimenta todos los parámetros que tienen que ver con vitalidad, energía, juventud, rendimiento, desempeño y vigor.

Lesiones

“Las lesiones están en todo, todos los deportes tienen sus riesgos”, subrayó Gómez, a la vez que dijo que lo correcto es tener a un profesional que “te ayude a subir de nivel e ir gradualmente para mantenerte lejos de ellas”.

“La mayoría de las lesiones vienen por la mala práctica que está conectada al desconocimiento de las ejecuciones o al abuso que se da cuando una persona quiere hacer más de lo que puede o no toma el descanso correcto”, sostuvo.

Filosofía

El culturismo no se compara con otros deportes o rutinas, tiene un enfoque diferente al resto. Este se orienta en el estilo de vida y la apariencia estética, mientras que las demás disciplinas tienen que ver con el desempeño.

“El fisiculturismo no necesariamente se conecta con un desempeño, sino con una apariencia. Tú puedes verte fuerte y no ser tan fuerte, puedes verte musculoso y no tener un levantamiento pesado”, detalló.

Explicó que para crecer muscularmente, no se necesita levantar muy pesado, sino que hay un tipo de levantamiento que se encarga de hacer más repeticiones con menos libras, lo que va a crear un incremento en el sarcoplasma, que es el aumento del exterior de las células de los músculos donde se llena más de agua y logra el volumen.

El CrossFit

Tanto el CrossFit como el culturismo se entrenan de una manera equitativa en el país, sin embargo, ninguno de los dos tiene el nivel de exposición que debería para promover más los entrenamientos que son para personas que tienen más de 20 años y no se dedican a un deporte remunerativo.

“El CrossFit es una actividad 100% de desempeño, fuerza, agilidad y funcionalidad, mientras que el culturismo es 100% estética, apariencia y exhibición”, comentó Gómez sobre las diferencias.

Añadió que “la fuerza es una cualidad que se entrena y que nada tiene que ver con la apariencia”.

También es para mujeres

Pareciera ser un deporte para hombres, pero la verdad radica en que cada día las mujeres van ganando espacios en el fisiculturismo. Según Gómez, especialista en preparación femenina, hace 15 años se promueven las categorías femeninas más estéticas, porque anteriormente en los años 80 y 90 había unas categorías femeninas muy musculosas.

“Desde el 2009 se han incluido categorías orientadas al fitness, féminas más estéticas, menos musculosas y más acorde a la silueta femenina que se exhibe en una playa, pero con un trabajo físico y con un desarrollo muscular”.

Eleva la autoestima

Gómez expresó que dentro de todo lo que ha logrado con las mujeres que ha entrenado está cómo se eleva su autoestima al cambiar su físico y ganan seguridad, e incluso dominio y presencia donde se desarrollan profesionalmente.

“La forma en la que se empoderan, se desarrollan y van ayudando a otras, es lo más importante que veo en lo que le sucede a una mujer cuando decide este tipo de entrenamiento”, comentó.

Citó que en este país hay muchas mujeres con temas de ovario poliquístico, desbalance hormonal, períodos irregulares, y cuando mejoran la nutrición, su período menstrual se regula y su ovario poliquístico se controla con menos medicamentos.

“Gracias a la nutrición, todos los parámetros hormonales se nivelan y eso se refleja en la piel, en el pelo y en su calidad de vida”, agregó.

Resultados

El tiempo que debe tardar una persona en ver los resultados en un gimnasio es una de las preguntas más comunes que le han formulado a Gómez, y según él no tiene respuestas, porque cada tiempo es individual.

“Una persona puede tardar semanas y otra puede tardar meses o años, porque va de la mano con una preparación mental, interior de su salud y luego va la parte física”, argumentó.

Dijo que si la persona tiene problemas mentales, es lo primero que hay que resolver y toma tiempo. Luego viene la parte física, que va a depender del punto de partida.

“Si es gorda, tiene que ganar masa muscular y para eso tiene que reducir el porcentaje de grasa y no es recomendable que suceda muy rápido, ya que puede dañar la salud”.

Señaló que el tiempo debe ser de uno a dos años para ver cambios significativos y saludables, a diferencia de una persona no tan gorda, que puede verlos en tres o seis meses.

Asimismo, indicó que una persona delgada que quiera ganar masa muscular puede tomar un año y lo recomendable es que sea gradual.

Evento Caribbean Summer Classic

Este sábado 19 de agosto, en el Centro de Eventos y Convenciones de la plaza Sambil, se llevará a cabo la segunda edición de “Caribbean Summer Classic”, un evento enfocado en promover la unidad y la unificación del fitness.

En la parte del culturismo habrá una representación en el escenario con un mínimo de porcentaje de grasa, un mínimo de agua, para visualizar los músculos en su mayor expresión de desarrollo.

De manera simultánea, en el CrossFit se evidenciará un porcentaje de grasa y agua no tan bajo, pero sí un rendimiento físico y muscular que refleja todo lo que se ha entrenado durante un período de tiempo.

“Buscamos promover los buenos hábitos, la salud y el cambio de mentalidad, que las personas vayan insertando en su cabeza que es posible hacer todo esto sin que sea tan malo como nos lo han vendido”.

“Entrenar no es un castigo, entrenar es una forma de consentir y cuidar tu cuerpo, que es el único lugar donde tú vas a vivir toda tu vida”, culminó Gómez.