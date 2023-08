Heathers: El musical que aborda los traumas de la adolescencia

Heathers es un musical que saca de las aulas los temas de la bulimia, el bullying, el acoso sexual y la manipulación para exponerlos mediante el arte en el escenario. Con una poderosa puesta en escena, busca generar conciencia sobre los trastornos de la adolescencia.

Con la idea de que estos problemas sociales no sean solo calificados como “delicados”, Steven Nolasco, director general de la obra, explicó que esta nace a partir de la necesidad de contar al público una realidad que afecta a los jóvenes de hoy.

“Si te fijas, algunos espectáculos no tratan estos temas o básicamente no le dan la importancia que merecen y nosotros queremos ser la voz de los adolescentes que atraviesan estas situaciones y no saben identificarlas”, comentó Nolasco.

La adaptación del musical cuenta la historia de un grupo de adolescentes en la secundaria que está pasando por diferentes traumas. Cada uno de los personajes interpreta un papel que, con humor negro, hace un llamado a la reflexión y la concientización.

La obra está segmentada a un público de 13 años en adelante, al considerarse una edad en la que los adolescentes comienzan a experimentar estas situaciones.

La adaptación teatral es producida y dirigida por Steven Nolasco.Julio C. Peña

“A partir de esta edad comienzan a vivir el bullying, te acompleja tu cuerpo o de repente no eres del grupo de los niños populares del colegio y te excluyen. Ese tipo de cosas es lo que suele suceder a los 13 años y por eso necesitan ser orientados en su proceso de crecimiento y desarrollo social” Darline Paredes Actriz

Heathers

El elenco de la propuesta teatral está integrado por Francesca Yarull, Carla Hernández y Darline Paredes, quienes interpretan los papeles de las Heathers.

Yarull da vida al personaje Heather Chandler, quien es la presidenta del colegio y la responsable de hacer bullying a sus compañeros.

Para su preparación, dijo que cada proceso de un actor es diferente y el de ella siempre se da a través de la investigación, donde trata de conectar los puntos en común, para luego estudiar las diferencias, y poder encarnar el personaje.

“No tengo nada en común con Chandler, pero creo que la razón por la que entiendo que hemos sido capaces de interpretar estos personajes de las formas que lo hemos hecho es porque somos conscientes de que representa una realidad, y a través de nosotras se puede identificar el mensaje principal y dejar una moraleja” Francesca Yarull Actriz

Darline Paredes, con su papel de Heather Duke, es vista por su mejor amiga como un don nadie y una persona incapaz. A través de ella se ve el trastorno alimenticio, complejos de cuerpo, además de ser incitadora del suicidio.

Carla Hernández, con su personaje de Heather McNamara, es el reflejo de una persona que no tiene identidad.