Olvidos que no son despistes, ¡son olvidos!

Cuando en la década del 90 el Listín publicaba la sección ‘Dominicanos en Nueva York’, una de las veces que viajaba para realizar entrevistas, tras chequear mi maleta en el mostrador de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Las Américas escucho por el altavoz una llamada reiterada: ‘Carmenchu Brusiloff, presentarse urgentemente en la central telefónica”. Salgo corriendo nerviosa sin saber qué pasa. Tan pronto llego, me dicen: ‘Llamó su hija que usted se olvidó el maletín de mano. Que la espere fuera que se lo está trayendo”. Me quedo de una pieza. Colgando de mi brazo llevo un abrigo, pues es tiempo de frío. En ese instante me percato de la falta del maletín. Me llevo las manos a la cabeza. ¡Ay, que llegue a tiempo! Ahí guardo hasta un par de zapatos de caminar. Sí, Carmen llegó a tiempo.

Y olvidó la clave para entrar a su oficina…

Una persona que conozco me cuenta que habiendo una noche salido con un amigo para ver una actividad deportiva, dejó en su oficina la llave de su auto y de la casa. Al terminar el evento el amigo lo lleva a la oficina. Al poner la clave para abrir la puerta, esta no funciona. ‘¿La habrá cambiado fulanito?’ se pregunta. ‘Déjame llamarle’. Toma el celular del amigo, pero de memoria no recuerda el número. Está en su celular. Llama a la esposa, que está en el interior del país, pero ella no contesta. Es que no reconoce el celular desde el cual la llaman. Tras mucho insistir, finalmente responde y se encuentra que es su marido. Le da el número y consigue hablar con él. No, no ha cambiado la clave. Es la misma y se la dice. ¡La había olvidado totalmente!

La columna Menudo sí está en Listín digital

Un relacionista público me escribió preguntando si la columna Menudo dejó de salir en el Listín. Días después un vecino me preguntó si había dejado de escribir en el Listín. Ambos son lectores del Listín digital. Estaban acostumbrados a ver con facilidad tanto la columna como el reportaje de viajes. No se habían percatado que ahora tienen que ‘buscarlos’ de otra manera, pues ha habido un rediseño. Para Menudo, en la web del Listín hay que entrar ahora a Estilo de Vida y bajar el cursor hasta encontrar un entretítulo que dice Lecturas. Ahí están Fábulas en Alta Voz, Menudo, y Folcloreando. En cuanto al reportaje de viajes, hay que entrar igual en Estilo de Vida, aunque generalmente lo publican en Turismo. Claro, en la web del Listín.

Eucaristía en capilla San Andrés

Con motivo de su 10 aniversario, la Fundación de Pacientes con Hepatitis B & C y otras Enfermedades Inmunológicas celebrará la Eucaristía este viernes 28 a las 10:00 a.m. en la capilla San Andrés del Hospital Padre Billini. Será presidida por monseñor Raúl Berzosa.