En los centros de salud deben de ser más compasivos

Uno de los centros hospitalarios que más admiro es la Plaza de la Salud, pero considero que debe cambiar en algunos términos, para que los usuarios no solo vayan a mejorarse o curarse de cualquier dolencia física sino también en lo emocional.

Experiencia reciente

El lunes fui a la Plaza bien temprano para que me atendiera un especialista y debí esperar las 11:00 de la mañana para facturar. Esas dos horas las aproveché para hacer diligencias en carrito público, en guagüita de las que van al mercado y luego el Metro e hice lo mismo a la inversa para facturar la consulta.

Te la ponen en China

Luego de facturar me fui a seguir en diligencias para esperar la hora de la consulta, fui la primera en atenderme. Luego me indicaron unos procedimientos y le tomé fotos a las indicaciones para enviarlas vía Wasapp a Semeuasd, pero resulta que la Plaza de la Salud no admite el envío de las autorizaciones por correo electrónico, debe de ser en físico y es el único centro que exige al seguro de los uasdianos la autorización en físico.

Todo un proceso

Al día siguiente, martes, me dirijo tempranito a Semeuasd para buscar la autorización del procedimiento y facturar todas las terapias, pero lamentablemente no pude iniciarlas, porque hay horarios específicos que hay que respetar y tuve que iniciar dichas terapias ayer miércoles.

Vivirlo en carne propia

No me quejo, vivo la realidad con alegría, pero pienso en las personas que viven en Villa Altagracia, San Cristóbal o Boca Chica que tienen que hacer todo un proceso y van en ayunas, no tienen con qué tomarse un juguito o un pan con queso o van con el enfermo y no pueden dejarlo solo. Solo las personas como yo, que aborda una guagüita en la República de Colombia, de las que van al mercado, luego un carrito, sabe el trabajo que pasan los que permanecen todo un día en el Centro Hospitalario.

¿Y para qué es el carnet?

La vida se ha modernizado tanto que todo se puede hacer por teléfono, correos, etcétera. Sólo tienen que confirmar porque, entonces, ¿cuál sería el objetivo del carnet de identificación? Y pienso que si hubiera un lugar cerca, donde se baile, con aire acondicionado, no me importaría quedarme por ahí mientras tanto.