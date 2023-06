¿San Antonio de Padua o martes 13?

Desde los albores de los tiempos el ser humano ha procurado creer y escudriñar en pos de encontrar explicaciones y generar poder. Ha apostado a la fe, a la devoción, a distintas prácticas que le han servido para lograr sus objetivos personales en lo espiritual, material o emocional. Honra deidades y representaciones de santos, recordando sus obras. Algunos milagros se adjudican a esas prácticas devocionales.

Para los supersticiosos, el martes 13 es una fecha observada, coincide el 13 de junio de 2023 con el día de San Antonio de Padua, muy querido dentro de la comunidad católica y en República Dominicana. Es de los pocos santos representados con el Divino Niño, quien, cuenta la leyenda, se le aparecía al fraile.

San Antonio es considerado el patrón de lo perdido. Personas que han extraviado objetos, están desempleadas, han sido abandonadas, han perdido salud, relaciones, o cualquier otra circunstancia, le rezan al santo implorando su recuperación.

Independientemente de nuestras convicciones, hay tradiciones que consisten en poner a San Antonio de cabeza, tal como expresaba la popular canción de Félix del Rosario: “Tengo a San Antonio puesto de cabeza / Si no me da novia, nadie lo endereza”, o retirarle el Niño Jesús (existen estatuas de San Antonio que vienen con el Niño “movible” con el fin hacer tales prácticas) y no retornárselo hasta que el santo cumpla con el requerimiento, lo que, personalmente, considero un acto de vil de manipulación.

Otras prácticas consisten en vestir de marrón, rezar novenas, encender velas, ofrecer pan en el altar, bendecir y compartir con otros devotos o más necesitados.

En otro orden de ideas, el martes especial ha sido considerado pavoroso. De hecho, existe un refrán antiguo: “Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes”. En República Dominicana desde un antaño lejano se considera martes 13 día de mala suerte. En otros países, especialmente de Europa, observan el viernes 13; sin embargo, los japoneses estiman al viernes 13 de buena fortuna.

El martes tiene su origen en el latín mars, ‘hombre macho’. Marte era el dios romano de la guerra, el mismo Ares en mitología griega. Símbolo de fuerza y poder.

Algunos eventos pudieron influir en el origen de esta superstición. En la historia, el viernes 13 de octubre de 1307, la Orden de los Caballeros Templarios comenzó a ser perseguida por la Santa Inquisición, fueron capturados sus miembros y esa misma noche, en Francia, acusados de hacer celebraciones paganas, de practicar la herejía. Muchos fueron sacrificados o condenados a la hoguera, en una matanza colectiva. Se dice que otros caballeros lograron huir y dieron origen a otras escuelas secretas. En la última cena de Jesús, el Cristo, los participantes suman trece; en el libro del Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia.

Existe una fobia al número 13, se le denomina triscaidecafobia.

Independientemente de cuál sea nuestra creencia, estoy convencida de que la oración y el entusiasmo nos protegen de las energías mal calificadas. Una dosis importante de buenas vibraciones y certeza de que uno con Dios es mayoría es fundamental.