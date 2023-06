¡Gracias especiales a Encuentros Interactivos!

A principios de mayo Lady Reyes Ng y Dayanara Reyes Pujols, directora y editora respectivamente de la plataforma Encuentros Interactivos, me entrevistaron para su revista digital. Se presentaría con un contenido especial a las madres en los medios de comunicación y al liderazgo. Accedí con la solicitud de responder por escrito. Es lo que acostumbro hacer: escribir. Porque si respondo hablando me estreso y atortojo. No me dijeron, empero, que me darían una de las mayores sorpresas de mi vida: ser portada de esta edición de la revista Encuentros Interactivos. ¡Gracias desde el fondo de mi alma!

Primer equipo de Sociales del Listín

No me cansaré de dar las gracias a Lady y Dayanara por, asimismo, señalarme como ‘pionera en la formación de equipos de sociales con una visión innovadora’. Me han traído recuerdos de mi época de diarismo, cuando a mediados de la década del 80 formé el primer equipo de sociales del Listín Diario, con un enfoque que permitió que quienes eran periodistas de sociales pudieran escribir de temas diferentes, incluso entrevistar personajes de la vida política (y publicar dichas entrevistas en la sección Sociales), sin dejar de lado los tradicionales actos de sociedad. Ese primer equipo se fue conformando con Jacqueline Ventura, Norys Sánchez, José Miguel Veras, Matilde Fabián y Marta Madina.

Crecer y aportar al crecimiento

Al dirigirse a los presentes en el brunch, Dayanara Reyes Pujols señaló que uno de los objetivos de la plataforma Encuentros Interactivos es ‘crear puentes’. Asimismo, ‘educar, promover a estudiantes, a marcas a que puedan expresarse mejor a través de la educación’. Al tiempo que Lady Reyes Ng afirmó: ‘Hemos crecido y aportado al crecimiento de nuestro sector de manera continua’.

Panel sobre la nueva realidad de las sociales

En el brunch, con el cual se iniciaron las actividades del duodécimo aniversario de Encuentros Interactivos, la nueva realidad de las sociales fue el tema en el cual participaron, amén de Lady y Dayanara, las periodistas Celeste Pérez, editora de Sociales del Listín Diario; Wanda Sánchez, editora de Arte y Medio de Telenoticias; Evelyn Bethancourt, editora, entre otras revistas, de Santo Domingo Times, y Sarah Hernández, del periódico digital diariosocialrd, pionera en dirigir un medio digital dedicado a las sociales. Terminadas sus presentaciones, algunas invitadas intervinieron con sus ideas. Esta última parte, lamentablemente, me la perdí, porque ya por mi edad, pese a lo entretenida que me encontraba sentía que la fatiga empezaba a caer sobre mí.

Conversar, escuchar…

En las mañanas mi organismo, con tantos años encima, se siente aún con energía para conversar y escuchar. Así pude asistir y disfrutar del brunch de Encuentros Interactivos. Y encontrarme con personas de gran valía.