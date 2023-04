Hoy es el Día Mundial del Back-Up y estos son los tres mayores riesgos para los archivos personales y corporativos

Santo Domingo

El volumen de información que diariamente se almacena en dispositivos electrónicos -computadoras, laptops, tabletas o smartphones- es enorme.

Millones de datos y archivos valiosos quedarían expuestos si los dispositivos o plataformas en los que se almacenan son vulnerados o extraviados si no se cuenta con una copia de seguridad.



De acuerdo con cifras de Kaspersky, menos de la mitad de los latinoamericanos se preocupa por realizar copias de seguridad de sus fotos y datos.



De hecho, solo el 44% respalda la información en su PC, mientras que el mismo porcentaje de personas realiza back-up de la información en su móvil.



Desafortunadamente, todas las personas y organizaciones corren el riesgo de perder datos importantes de forma permanente si no realizan copias de seguridad de sus archivos. Para las personas, la pérdida de registros financieros personales, documentos importantes y fotografías irreemplazables genera una gran cantidad de estrés y decepción.



A su vez, las organizaciones que no realizan copias de seguridad corren el riesgo de perjudicar su negocio, tal vez hasta el punto de perderlo. En la mayoría de los casos, las empresas que no pueden acceder a sus archivos, como de finanzas, recursos humanos, nómina, ventas y marketing, ya sea por causas accidentales o maliciosas, no pueden continuar operando.

Según la empresa en ciberseguridad, los tres riesgos más significativos para los archivos informáticos son:

Negligencia del usuario o administrador. A veces, los usuarios, e incluso los administradores de TI, presionan accidentalmente el botón ‘Eliminar’ en un archivo o directorio. Esa angustia que sientes cuando te das cuenta de tu error solo puede mitigarse recuperando los archivos. La mejor protección contra este tipo de lapsus es el software de respaldo que hace copias incrementales de archivos abiertos. Además, al final de la jornada laboral, la creación de un "espejo" automático del almacenamiento de la computadora brinda una seguridad adicional para recuperar datos rápidamente cuando sea necesario.

Mal funcionamiento o robo del dispositivo. Si alguna vez te ha fallado la computadora inesperadamente, conoces la frustración que la acompaña. La creación y el almacenamiento de copias de seguridad frecuentes proporciona la tranquilidad que necesitas cuando confías a las máquinas tu información valiosa. Realizar copias de respaldo también puede ser un salvavidas si alguien roba su computadora o dispositivo, ya que podrás reemplazar el móvil, por ejemplo, y descargar los archivos del almacenamiento externo al nuevo Smartphone.

Hackeo/ uso no autorizado. Los ciberdelincuentes se han vuelto cada vez más audaces a la hora de infectar equipos con virus o un tipo de software malicioso llamado ransomware. El ransomware impide que los usuarios finales accedan a archivos y aplicaciones de software en sus computadoras. Últimamente, los piratas informáticos han centrado este tipo de ataques en organizaciones públicas y privadas para exigirles que paguen un rescate para restaurar el acceso a sus archivos. Las copias de seguridad garantizan que los ataques de ransomware no interrumpan el trabajo de las organizaciones por mucho tiempo.

Para lograr una adecuada copia de seguridad de todos tus equipos, Kaspersky recomienda:

-- Procura realizar un respaldo de manera periódica. Lo más idóneo sería trabajar en un respaldo diario. De hecho, puedes programar una hora específica para que se realice este respaldo, como cuando el dispositivo involucrado no esté en uso.

-- Cifra y respalda todas tus copias de seguridad. Es recomendable realizar una copia en algún servicio de la nube y en un disco duro externo para aquella información más importante, además de cifrarla para que esté protegida ante un ataque o extravío.

-- Habilita las copias de seguridad en tus propios dispositivos. Diferentes sistemas operativos te permiten guardar automáticamente tu información en su almacenamiento, como Google o iCloud, sin embargo, tienen capacidad limitada. Considera contar con una herramienta adicional segura para su respaldo.